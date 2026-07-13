Опыт пандемии помогает регионам справляться с топливными проблемами

Летом 2026 г. для заправки автомобилей на АЗС стали использоваться QR-коды, по которым пять лет назад разрешался проход в общественные места в различных регионах (они подтверждали наличие прививки от коронавируса). Эта мера начала применяться в Севастополе, где ситуация с бензином одна из наиболее острых, но может быть масштабирована и на другие субъекты Федерации.