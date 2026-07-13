Опыт пандемии помогает регионам справляться с топливными проблемами

Опыт пандемии помогает регионам справляться с топливными проблемамиРаботодателям рекомендуют вернуться к удаленке, обсуждается введение QR-кодов на бензин
Летом 2026 г. для заправки автомобилей на АЗС стали использоваться QR-коды, по которым пять лет назад разрешался проход в общественные места в различных регионах (они подтверждали наличие прививки от коронавируса). Эта мера начала применяться в Севастополе, где ситуация с бензином одна из наиболее острых, но может быть масштабирована и на другие субъекты Федерации.
Получить QR-код можно в чат-боте в мессенджере Max. Перед поездкой на АЗС губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своих соцсетях рекомендует автомобилистам проверить доступность топлива на специальном ресурсе. При заправке по QR-коду действует лимит от 20 до 40 л на одну машину, заливать горючее в канистры запрещено. 11 июля Развожаев сообщил, что на девяти заправках топливо марок Аи-95 Ultra и ДТ Ultra будет в свободной продаже. Лимиты, по его словам, продолжают действовать.
Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе вводились с конца мая из-за логистических сложностей. В Крыму 11 июля началась свободная продажа бензина и дизеля на 99 автозаправочных станциях, в том числе в Симферополе, Ялте, Керчи, Евпатории, сообщило министерство топлива и энергетики республики. На некоторых АЗС доступен только один вид топлива, писали «Ведомости».
Введение QR-кодов на бензин обсуждают власти Ленинградской области. Вице-губернатор по ТЭКу Денис Седов сказал изданию 47news, что помимо «севастопольского» варианта в регионе может быть применена практика заправки автомобилей по первой цифре номера (в четные или нечетные даты), впервые использованная в Орловской области и впоследствии перенятая другими субъектами. Губернатор Орловщины Андрей Клычков 4 июля заявлял в Max, что такая система позволила устранить очереди на АЗС.
«Обсуждаем, как не допустить спекуляций, обеспечить нормальную работу ТЭКа. Среди способов решения рассматриваются и QR-коды, и система заправок «чет-нечет». Ничего страшного в этом нет, нужно сделать так, чтобы люди были уверены, что приедут на заправку и получат необходимый объем топлива. Итоговые варианты и предложения представим губернаторам Петербурга и Ленинградской области», – заявлял Седов 9 июля.
Исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Константин Хальзов 8 июля подписал постановление о введении режима повышенной готовности с рекомендацией работодателям, не связанным с жизнеобеспечением населения, перевести работников на дистанционный режим работы, уменьшить расход топлива в целях снижения объемов потребления топлива, не допустив нарушения социальных, экономических процессов и требований законодательства.
Правительство Томской области рекомендовало чиновникам чаще проводить онлайн-совещания для экономии бензина, сообщало 9 июля «РИА Томск» со ссылкой на замгубернатора по управлению делами Ольгу Крылову. По ее данным, органы государственной власти региона расходуют около 15 000 л топлива в месяц.
Все совещания переведены в формат видеоконференций и в правительстве Республики Алтай, заявил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Турчак. «Правительство республики, все министерства и администрации муниципальных образований сокращают количество командировок и служебных поездок. Переводим все совещания в формат ВКС. Любые выезды за пределы района и региона на служебном транспорте запрещены», – писал он 8 июля.
На топливном рынке есть дефицит топлива, поскольку НПЗ частично выходят из строя из-за атак беспилотников, заявил 10 июля журналистам вице-премьер Александр Новак. «Тем не менее мы все делаем для того, чтобы усилить защиту наших НПЗ. Также мы все делаем, правительство делает, чтобы обеспечить загрузку мощностей, производство в достаточном объеме», – подчеркнул он (цитата по ТАСС).
Как и во время пандемии, различные нестандартные меры, принимаемые властями, в том числе демонстрируют, что они не бездействовали и что власть в одной лодке с людьми, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Но тогда власть не считали ответственной за пандемию, сказал он «Ведомостям».
Любые меры, которые помогают снизить ажиотажный спрос, полезны, говорит глава «Минченко консалтинга» Евгений Минченко. «На мой взгляд, в условиях дефицита топлива снижение количества переездов, какой-то активности вполне логично. По крайней мере, мы стараемся внутри моей небольшой компании решать максимальное количество вопросов на удаленке, онлайн, без личных встреч», – отметил эксперт.