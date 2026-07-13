Как изменилась за 10 лет реальная цена маткапитала

Как изменилась за 10 лет реальная цена маткапиталаОпережающий рост цен на жилье влияет на эффективность этого инструмента
Жилищная покупательная способность материнского капитала снизилась по сравнению со своим максимальным значением в 2016 г. на 38%. Номинально размер выплаты вырос за этот период с 453 026 руб. за второго ребенка до 963 243 руб. за двух детей в 2026 г., или в 2,1 раза. Но жилье за тот же период тоже выросло в цене – в 3,4 раза. Если в 2016 г. маткапитал был эквивалентен 8,4 кв. м, то в 2026 г. можно было приобрести только 5,2 кв. м жилья, следует из данных Росстата и Социального фонда России, которые изучили «Ведомости».
Триллионы в ипотеку
В 2025 г. сертификаты на маткапитал получили 687 570 человек. Из них 496 133 направили его на улучшение жилищных условий. Это на 11% меньше, чем годом ранее, и минимальное значение за последние 15 лет, следует из данных Социального фонда России. Всего за время действия программы с 2007 по 2025 г. более 15,2 млн россиян получили маткапитал. Из них 10,1 млн лиц (две трети) направили средства на улучшение жилищных условий.
В стоимостном выражении на жилье приходится почти 90% выделенных средств, или 4,5 трлн из 5,1 трлн руб. Большая их часть была вложена в ипотеку – 3,2 трлн руб., тогда как на приобретение жилья без кредитования пошел 1 трлн руб., а строительство – 189 млрд руб. Еще 194 млрд руб. выделили на обучение детей, 250 млрд – на ежемесячные выплаты малоимущим, а 5 млрд – на накопительные пенсии.
Изначально программа была рассчитана до 2016 г. включительно, в 2015 г. прекратили индексацию выплат. В 2020 г. индексацию восстановили.
В 2018 г. по поручению президента запустили программу семейной ипотеки, по изначальным условиям которой при рождении второго или третьего ребенка процентную ставку свыше 6% субсидировало государство. В том году соотношение направивших маткапитал в жилье и числа получивших сертификаты было один к одному. Сейчас активность упала и первых на четверть меньше.
Какие жилищные меры поддержки семей с детьми действуют в России
Период действия: 2007–2030 гг.
Расходы бюджета (накоплено на конец 2025 г.): 5080 млрд руб.
Маткапитал государство предоставляет семьям при рождении или усыновлении ребенка. С февраля 2026 г. установлен в размере 728 922 руб. на первого ребенка (если рожден после 1 января 2020 г.) и 963 243 руб. – на второго ребенка (если до этого права на маткапитал не было). Маткапитал можно полностью или частями потратить на улучшение жилищных условий (89% накопленных расходов), образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до трех лет семьям с низким доходом, единовременную выплату остатка меньше 10 000 руб., товары и услуги для детей‑инвалидов и накопительную пенсию одного из родителей.
2. Семейная ипотека
Период действия: 2018–2030 гг.
Расходы бюджета (накоплено на конец 2025 г.): 1800 млрд руб.
Программа предусматривает субсидирование процентной ставки до 6% по ипотечным кредитам при рождении с 1 января 2018 г. первого ребенка или последующих детей. Максимальная сумма кредита: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 12 млн руб., в других регионах – до 6 млн руб. Первоначальный взнос должен быть от 20%. С апреля 2025 г. семейная ипотека также распространяется на вторичное жилье в городах с низкими объемами строительства.
3. Субсидия 450 000 руб. многодетным семьям
Период действия: 2019–2030 гг.
Расходы бюджета (накоплено на конец 2025 г.): 415 млрд руб.
Выплата предоставляется семьям, в которых с 1 января 2019 г. родились третий или последующие дети, на погашение основного долга и процентов по ипотечному кредиту.
4. Программа «Молодая семья»
Период действия: 2007–2030 гг.
Супруги в возрасте до 35 лет и молодые родители могут приобрести недвижимость с субсидией в размере 30–35% от средней стоимости жилья в городе. Участники программы доказывают нуждаемость в жилье и встают в очередь на получение субсидий. В очереди они проводят от двух до пяти лет, но в крупных регионах и больших городах срок может быть до 6–8 лет.
Покупательная способность
Резкий рост цен на жилье начался в 2020 г. Широкое распространение льготных ипотечных продуктов создало повышенный спрос, особенно на новостройки. Рост ключевой ставки задрал стоимость денег. Кроме того, из-за роста цен на материалы увеличивалась себестоимость строительства. Все это вело к опережающему росту стоимости 1 кв. м, отмечает доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
Семейная ипотека была поначалу доступна только для новостроек, а цены на них росли быстрее. Если в 2019 г. 1 кв. м в новостройках обходился в 62 319 руб., то в 2026 г. – оценочно в 225 713 руб., в 3,6 раза больше. На вторичном рынке 1 кв. м подорожал в 2,5 раза.
Опережающее подорожание привело к тому, что маткапитал трансформировался в инструмент поддержки при оформлении ипотеки, говорит Щербаченко. Покупательная способность была на максимуме в 2016 г., когда маткапитал был эквивалентен 8,3 кв. м жилья на вторичке или 8,5 кв. м – в новостройке. В 2026 г. можно приобрести только 6,6 и 4,3 кв. м жилья соответственно. Это на 21 и 50% меньше, чем 10 лет назад. Санитарная норма жилищного обеспечения для двух детей составляет 12 кв. м. Таким образом, рост цен на жилье снизил эффективность программы, отмечает заведующая лабораторией исследований демографии Президентской академии Алла Макаренцева.
Стоимость жилья существенно отличается по регионам. Где она ниже, маткапитал оказывает большую поддержку в улучшении жилищных условий, говорит доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. Например, в Ингушетии на маткапитал за двух детей в 2026 г. можно приобрести 15,4 кв. м жилья. Высокий уровень покупательной способности (более 10 кв. м) зафиксирован в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Псковской, Тамбовской, Орловской областях и Чечне.
Хотя и не следует слишком рационализировать демографическое поведение, доступность жилья для молодых семей положительно связана с рождаемостью, а рост цен на жилье является мощным фактором, отмечает Макаренцева.
Зачем появился маткапитал
Программу маткапитала анонсировал президент в мае 2006 г. в ежегодном послании Федеральному собранию. В 2007 г. рождаемость женщин 18–39 лет составила 64 на 1000, а к 2015 г. достигла 78. Это был пик коэффициента деторождения молодых женщин. К 2025 г. он снизился до 56 на 1000 женщин. Рождение первенцев в период 2003–2013 гг. оставалось стабильным и колебалось в диапазоне 34–36 на 1000 молодых женщин. После 2013 г. на фоне снижения реальных доходов населения показатель упал до 23–26 детей.
Рождение вторых детей заметнее всего пошло в гору после введения маткапитала, ведь изначально он и выдавался за второго ребенка в семье. Прирост составил с 18 до 32 детей к 2015 г., или почти 78%. Но столь же стремительным было и снижение после 2018 г., и сейчас показатель составляет 17–18 детей на 1000 молодых женщин. Частота появления третьих детей в семье была стабильнее: показатель вырос с шести до 15 детей в 2018 г. и примерно на этом уровне был в 2025 г.
Поддержка была довольно щедрая после долгих лет ее отсутствия, считает заведующая международной лабораторией исследований населения и здоровья НИУ ВШЭ Елена Чурилова. А поколение женщин 1980-х сами выросли в семьях, где было по два ребенка, т. е. усвоили с детства норму двухдетной семьи. Кроме того, сыграл роль тайминговый эффект – маткапитал стимулировал родить запланированных детей в более сжатые сроки, говорит ученая. Поэтому снижение суммарного коэффициента рождаемости (СКР) произошло бы в любом случае.
Как помог маткапитал
«Ведомости» сопоставили данные жилищной покупательной способности маткапитала, а также доходов населения и числа женщин 18–39 лет с числом родившихся у них детей. Модель показала, что снижение числа женщин 18–39 лет на 4,5 млн (19%) к 2025 г. по сравнению с 2006 г. лишило страну более 4 млн рождений. Рост располагаемых доходов большинства населения сыграл ключевую роль в компенсации этих потерь и дал 3 млн дополнительных рождений молодых женщин. В частности, с 2006 по 2014 г. доходы выросли на 53%.
Как маткапитал влиял на рождаемость
Программа маткапитала добавила к СКР как минимум 8,3%. Это около 2 млн рождений. 10%-ное увеличение доходов населения приводит к увеличению СКР на 1,5% (ВШОУЗ, 2022 г.).
Маткапитал помогает семьям чаще и быстрее решиться завести второго ребенка. При увеличении выплаты на три прожиточных минимума интенсивность рождений вторых детей вырастает на 2,1%. Размер региональных выплат влияет в 2 раза сильнее – плюс 4,2% к рождаемости. Индексация регионального маткапитала сокращает интервал между рождениями (ВШЭ, 2022 г.).
Региональные программы маткапитала положительно влияют на рождаемость. Их нужно продолжать и увеличивать размер выплат (ВШЭ, 2022 г.).
Маткапитал за период своего действия дал около 2,4 млн дополнительных рождений, а к 2030 г. эффект достигает 3 млн (ЦЭМИ РАН, 2023 г.).
Рост цен на квартиры снижает СКР, причем связь сильнее среди молодых семей (ВШЭ, 2023 г.).
Программа маткапитала обеспечила в 2007–2025 гг., как минимум, 1,8 млн рождений у молодых женщин и свыше 1,9 млн рождений у женщин всех возрастов, согласно полученным расчетам. Это эквивалентно 6% от всех рождений, или 11% рождений вторых и последующих детей. В результате с учетом влияния прочих факторов страна оказалась в плюсе на 2,3 млн рождений.
Региональная статистика также подтверждает значимость величины маткапитала для рождаемости. Если рассматривать близкие по уровню жизни регионы без учета столиц и национальных республик, то видно, что в тех областях и краях, где покупательная способность маткапитала падала сильнее, значительнее провисла и возрастная рождаемость молодых женщин. Это логично ожидать, ведь, по опросам, стабильный доход, хорошая финансовая ситуация являются необходимыми условиями для рождения детей, говорит Чурилова.
Инвестиции в будущее
Единый план достижения национальных целей развития предполагает повышение СКР с 1,4 до 1,6 к 2030 г. и 1,8 к 2036 г. Для реализации демографической политики запустили национальный проект «Семья», объединивший действующие федеральные меры поддержки. Он предусматривает финансирование в размере 17,9 трлн руб. на 2025–2030 гг., или по 1,2% ВВП ежегодно.
Реанимировать стимулирующие функции маткапитала можно, если давать выплаты за каждого из рожденных детей, причем выплата должна быть тем больше, чем больше детей, говорит Чурилова. Маткапитал должен быть эквивалентен не менее 12–15 кв. м жилья. А в перспективе при его индексации стоит ориентироваться на 15–18 кв. м на человека, отмечает Щербаченко.
Для достижения к 2030 г. целевого показателя рождаемости в 1,6 комплекс федеральных мер может обойтись в 4,4 трлн руб. ежегодно в ценах 2024 г., или по 2,2% ВВП, писали в прошлом году «Ведомости» со ссылкой на исследование ЦЭМИ РАН. Главными мерами исследователи называли увеличение доходов семей путем выплаты ежемесячных пособий с растущей суммой за каждого ребенка и повышение маткапитала с прогрессией.
В Европе на поддержку рождаемости и семей с детьми тратят 2,6% ВВП, в частности в Германии – 3,2%, а во Франции – 3,6%. Причем от трети до половины составляют реальные услуги по уходу за детьми, тогда как в РФ их доля всего 0,1% ВВП.
Как можно помочь
Стоит отказаться от принципа помощи только малоимущим и сосредоточиться на прямой помощи всем семьям с детьми, говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Например, предоставлять молодым семьям бесплатное муниципальное жилье с возможностью его беспроцентного выкупа, пересмотреть систему налогообложения с учетом иждивенческой нагрузки и регрессией НДФЛ и проч. Важно помогать матерям совмещать работу и воспитание: расширять ясельные группы с одного года, продленки в школах, помощь с организацией и оплатой детского летнего отдыха, говорит Чурилова.
Помимо этих мер Щербаченко упоминает поддержку занятости молодых семей, субсидирование государственного арендного жилья многодетных, стимулирование более коротких интервалов между рождениями, улучшение инфраструктуры для семей с детьми и создание привлекательного образа многодетных семей с реализовавшейся матерью.
Программы маткапитала и семейной ипотеки продлили до 2030 г. Семьи после рождения детей несут не только финансовые, но и издержки времени на протяжении еще 18 лет, тогда как один только маткапитал – это небольшая компенсация. Стабильно повышать рождаемость в конечном счете позволит упор на всестороннее, прямое и долгосрочное поощрение всех семей с детьми, резюмируют Сафонов и Щербаченко.
«Ведомости» отправили запрос в Минтруд и Социальный фонд РФ.