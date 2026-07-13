Как изменилась за 10 лет реальная цена маткапитала

Какие жилищные меры поддержки семей с детьми действуют в России

1. Материнский капитал

Период действия: 2007–2030 гг.

Расходы бюджета (накоплено на конец 2025 г.): 5080 млрд руб.

Маткапитал государство предоставляет семьям при рождении или усыновлении ребенка. С февраля 2026 г. установлен в размере 728 922 руб. на первого ребенка (если рожден после 1 января 2020 г.) и 963 243 руб. – на второго ребенка (если до этого права на маткапитал не было). Маткапитал можно полностью или частями потратить на улучшение жилищных условий (89% накопленных расходов), образование детей, ежемесячную выплату на ребенка до трех лет семьям с низким доходом, единовременную выплату остатка меньше 10 000 руб., товары и услуги для детей‑инвалидов и накопительную пенсию одного из родителей.

2. Семейная ипотека

Период действия: 2018–2030 гг.

Расходы бюджета (накоплено на конец 2025 г.): 1800 млрд руб.

Программа предусматривает субсидирование процентной ставки до 6% по ипотечным кредитам при рождении с 1 января 2018 г. первого ребенка или последующих детей. Максимальная сумма кредита: в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 12 млн руб., в других регионах – до 6 млн руб. Первоначальный взнос должен быть от 20%. С апреля 2025 г. семейная ипотека также распространяется на вторичное жилье в городах с низкими объемами строительства.

3. Субсидия 450 000 руб. многодетным семьям

Период действия: 2019–2030 гг.

Расходы бюджета (накоплено на конец 2025 г.): 415 млрд руб.

Выплата предоставляется семьям, в которых с 1 января 2019 г. родились третий или последующие дети, на погашение основного долга и процентов по ипотечному кредиту.

4. Программа «Молодая семья»

Период действия: 2007–2030 гг.

Супруги в возрасте до 35 лет и молодые родители могут приобрести недвижимость с субсидией в размере 30–35% от средней стоимости жилья в городе. Участники программы доказывают нуждаемость в жилье и встают в очередь на получение субсидий. В очереди они проводят от двух до пяти лет, но в крупных регионах и больших городах срок может быть до 6–8 лет.