Подготовка психологов стала более ориентирована на помощь при тревожности

Востребованность специалистов в сфере психологии будет расти по крайней мере в ближайшие 10 лет, говорит профессор Российской академии наук Тимофей Нестик. «Связано это в том числе с огромным бременем, которое мы несем, переживая различные трудноконтролируемые угрозы», – добавил он. По мнению Нестика, речь идет о кумулятивной коллективной травме, которая связана не с индивидуальными обстоятельствами, а с судьбой страны и «в определенной степени всего человечества». В этих условиях возрастает потребность в специалистах, которые способны видеть и поддерживать человеческую субъектность, в том числе коллективный посттравматический рост, считает Нестик.