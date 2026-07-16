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Главная / Общество /

Подготовка психологов стала более ориентирована на помощь при тревожности

Востребованность специалистов вырастет в ближайшие 10 лет, говорят эксперты
Екатерина Дорофеева
Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Спрос населения на психологическую помощь стал более конкретным. Общество, как и будущих психологов, волнуют такие темы, как эмоциональная регуляция, тревожность, выгорание и технологические формы поддержки. При всем этом искусственный интеллект (ИИ) воспринимается как значимый, но спорный инструмент психологической поддержки.

К такому выводу пришла исследовательская группа «Интерфакса», проанализировав динамику интереса к теме «психология» по данным системы «СКАН-Интерфакс», а также изучив образовательные программы 120 вузов с контингентом студентов более 100 человек. Компания также представила в Общественной палате рейтинг университетов, реализующих программы психологического образования в России. В нем учитывались репутация вуза в сфере психологии, особенности образовательного процесса, публикационная активность, достижения студентов и работа выпускников.

В этом году в топ-3 рейтинга вошли МГУ, СПбГУ и НИУ ВШЭ. В десятку – РАНХиГС, Томский госуниверситет, Московский государственный психолого-педагогический университет, Российский университет дружбы народов, Южный федеральный университет, РНИМУ имени Н. И. Пирогова и др.

Востребованность специалистов в сфере психологии будет расти по крайней мере в ближайшие 10 лет, говорит профессор Российской академии наук Тимофей Нестик. «Связано это в том числе с огромным бременем, которое мы несем, переживая различные трудноконтролируемые угрозы», – добавил он. По мнению Нестика, речь идет о кумулятивной коллективной травме, которая связана не с индивидуальными обстоятельствами, а с судьбой страны и «в определенной степени всего человечества». В этих условиях возрастает потребность в специалистах, которые способны видеть и поддерживать человеческую субъектность, в том числе коллективный посттравматический рост, считает Нестик.

Общество хочет получить от психолога не просто теоретические знания, а конкретные навыки по регуляции тревоги и выгорания, уточнила специалист психологической платформы Alter Татьяна Пряхина. В целом общество перешло от запроса «помогите мне» к запросу «научите меня справляться», считает она.

Рамиль Ситдиков / РИА Новости

ИИ в психологии сейчас начинает активно использоваться для поддержки между сессиями: скрининга состояния, отслеживания настроения, предложения дыхательных и других техник для самостоятельной работы, рассказала Пряхина. В целом ИИ – это скорее управляемая составляющая, а не основной инструмент для помощи, отметила она. Реальную помощь оказывает сам специалист, ИИ же выступает его ассистентом, уточнила эксперт. В умелых руках ИИ может быть хорошим инструментом, но для определенных задач. «ИИ как полноценный психолог – это большой этический вопрос и пока нечто из области фантастики», – говорит она.

25%

достигла доля тревожных россиян в апреле 2026 г., сообщал Аналитический центр ВЦИОМ (+2% по сравнению с январем). Негативное эмоциональное состояние в апреле было более проявлено у младших миллениалов (1992–2000 годы рождения), среди них насчитывается 41% тревожных.

ИИ – инструмент будущего, но только как часть экосистемы психологической помощи и под контролем квалифицированного специалиста, говорит заместитель декана факультета психологии РАНХиГС Надежда Ячменева. Для системы образования это повод не сокращать фундаментальную подготовку, а, наоборот, ее усилить, чтобы психолог умел отличать научно обоснованные подходы от модных технологий и принимать решения в условиях неопределенности, отметила эксперт.

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