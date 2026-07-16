Свердловская область почти месяц в воде из-за проливных дождей

Из-за затяжных ливней Свердловскую область топит уже третью неделю. Дождливая погода на Урале наблюдается весь июнь, а обильные ливни начались с 20-х чисел. Только в Екатеринбурге за месяц выпало практически три месячные нормы осадков. Это привело к тому, что реки вышли из берегов, а уровень воды в водохранилищах резко поднялся. Затопленными оказались частные дома, участки дорог и детские лагеря. Жителей некоторых округов призывают вакцинироваться от гепатита А из-за угрозы распространения инфекций через грязную воду.