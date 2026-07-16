Свердловская область почти месяц в воде из-за проливных дождей

Свердловская область почти месяц в воде из-за проливных дождейЛагеря и санатории вывозят отдыхающих, местных жителей прививают от гепатита А
Из-за затяжных ливней Свердловскую область топит уже третью неделю. Дождливая погода на Урале наблюдается весь июнь, а обильные ливни начались с 20-х чисел. Только в Екатеринбурге за месяц выпало практически три месячные нормы осадков. Это привело к тому, что реки вышли из берегов, а уровень воды в водохранилищах резко поднялся. Затопленными оказались частные дома, участки дорог и детские лагеря. Жителей некоторых округов призывают вакцинироваться от гепатита А из-за угрозы распространения инфекций через грязную воду.
В соцсетях жители делятся впечатлениями об обстановке на месте. «У нас затопило сад. Картошка растет под водой, томаты в теплице научились плавать брассом», – пишет во «В контакте» Нина Романова из Асбеста (город, расположенный на реке Большой Рефт).
«Это я стою на «бывшей» парковке, а теперь – части реки... Подо мной асфальт и проплывает рыба...» – так подписала свое видео в ВК художница из Екатеринбурга Анастасия Лысюк.
Прогноз погоды на ближайшую неделю тоже неутешительный, писал в Telegram-канале губернатор Денис Паслер. Продолжающиеся сильные ливни, как сообщает МЧС, создают риски затопления новых территорий.
Режим повышенной готовности ввели в 23 муниципальных образованиях Свердловской области, еще в пяти действует режим ЧС. Об этом 14 июля сообщал представитель местного управления МЧС Владимир Пургин. Наиболее напряженная ситуация складывается на реке Ница возле города Ирбит, следует из данных Росгидромета. Там зафиксировано превышение отметки опасного явления. Оказалась обесточена трансформаторная подстанция, которая питает Зайковский филиал Ирбитской горбольницы. Пациентов на стационарном лечении перевели в головное медучреждение.
Мэр Ирбита Николай Юдин сообщал, что в лагере «Салют» на день раньше завершили третью смену. Сейчас большую часть лагеря уже затопило. Четвертую смену, которая должна была начаться 17 июля, в «Салюте» отменили. Из-за риска затопления деревни Речкалова эвакуировали также постояльцев санатория «Белая горка». В местном центре социального обслуживания населения разместили 34 человека, сообщил департамент информполитики области. Отдыхающих в санатории «Обуховский», расположенном в Камышловском районе, эвакуировали в безопасные места прямо в ковшах тракторов, опубликовал видео Telegram-канал Ural Mash. Сам санаторий временно закрыли.
По данным МЧС РФ на 15 июля, в 20 муниципалитетах в зоне подтопления остаются 362 частных дома, 1760 приусадебных участков. На некоторых участках дорог движение полностью остановлено для всех машин, писал губернатор.
В пунктах временного размещения находятся 67 человек, включая 21 ребенка, остальные разместились у родственников и знакомых, сообщает МЧС. Около 1500 звонков поступило от пострадавших, которым волонтеры оказали психологическую поддержку, сказал «Ведомостям» координатор «Единой России» по молодежной политике Игорь Кастюкевич. С 23 июня в Кушвинском Дворце культуры через Центр гуманитарной помощи волонтеры отдали более 1000 продуктовых и хозяйственных наборов, их получили порядка 200 семей. О пострадавших или погибших не сообщалось.
«Ведомости» направили запрос в департамент информационной политики Свердловской области, а также областное министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка.