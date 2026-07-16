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Минобрнауки предложило создать университетские гостиницы на базе общежитий

Они могут стать дополнительным источником дохода для вузов, говорят эксперты
Анастасия Майер
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В России может появиться новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. У студентов появятся более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости. Такой проект постановления правительства подготовило Минобрнауки, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что эксперимент пройдет в 2027–2030 гг. В нем смогут принять участие подведомственные министерству госуниверситеты.

Для участия в пилоте вузам предстоит перевести выбранные помещения из жилого фонда в нежилой, создать на их базе университетские гостиницы, включить их в госреестр классифицированных средств размещения и т. д. Все доходы от эксплуатации гостиниц будут направляться исключительно на их содержание, текущий ремонт и оснащение, оплату труда персонала, а также на модернизацию материальной базы вуза.

В пояснительной записке Минобрнауки объясняет необходимость эксперимента сразу несколькими причинами. Согласно проведенному в декабре 2024 г. опросу 7500 студентов, 67% респондентов готовы доплачивать за более комфортные условия проживания. Наиболее востребованными улучшениями они назвали большую площадь комнат, современный ремонт и новую мебель, а среди дополнительных услуг – предоставление завтраков, уборку и регулярную смену постельного белья.

Вместе с тем действующее законодательство ограничивает размер платы за наем и коммунальные услуги в общежитиях, из-за чего университеты не могут обеспечить своевременный текущий ремонт, обновление мебели и инфраструктуры. Кроме того, по действующему законодательству вузы не вправе размещать в общежитиях участников конференций, форумов и других мероприятий, даже если свободные места остаются не востребованными студентами.

При этом, как отмечает министерство, в статус университетских гостиниц планируется переводить лишь ограниченное количество общежитий – недавно построенных либо прошедших капитальный ремонт. Для всех вузов Минобрнауки устанавливает единые правила расчета цен на проживание в вузовских гостиницах. Стоимость проживания будет зависеть от того, кто заселяется (например, студенты очных, очно-заочных и заочных программ, сотрудники вузов и приглашенные лица), от уровня комфортности номера и срока проживания. При этом методика сохраняет соцгарантии для отдельных категорий студентов.

Реализация эксперимента будет финансироваться за счет средств, уже предусмотренных Минобрнауки в федеральном бюджете на 2026–2028 гг. в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ».

Многие общежития нуждаются в ремонте, современной мебели и нормальном бытовом обслуживании, но предложенная модель вызывает серьезные вопросы, говорит член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»). По его словам, внутри одного университета может появиться двухуровневая система среди студентов, которые могут позволить себе повышенную плату, и тех, для кого общежитие является единственной возможностью получить образование. Сначала должен быть обеспечен достойный базовый стандарт проживания во всех общежитиях: безопасность, исправные санитарные помещения, нормальная мебель, отопление, горячая вода, своевременный и современный ремонт, подчеркнул депутат. Только после этого можно предлагать дополнительные платные услуги.

Ремонт общежитий в РФ

Минобрнауки с 2025 г. совместно с другими ведомствами запустило программу капремонта и оснащения 800 студенческих общежитий до 2030 г., говорил «Ведомостям» в октябре прошлого года представитель ведомства. По его словам, на ее реализацию из федерального бюджета планируется направить около 125 млрд руб.

Гостиничная модель способна дать вузам дополнительный доход, но не стоит переоценивать ее финансовый эффект, продолжил он. Содержание отремонтированных корпусов, уборка, коммунальные расходы и оплата труда персонала потребуют значительной части поступлений. Этот механизм может помочь поддерживать отдельные здания в хорошем состоянии, но он не заменит бюджетного финансирования строительства и капремонта общежитий, говорит Якубовский.

Пока неочевидно, поможет ли создание комнат с повышенным уровнем комфорта обновлению материальной базы вузов, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Главное – чтобы их появление не привело к сокращению числа обычных мест в общежитиях и отказам в заселении студентам, прежде всего обучающимся на бюджете, отметил он. При этом проблема касается и платников: многие семьи уже несут значительные расходы на обучение, поэтому средств на аренду коммерческого жилья у них зачастую не остается. Если доступных мест в общежитиях станет меньше, это может негативно сказаться на доступности высшего образования, добавил Илюхин. В РАНХиГС практика предоставления гостиниц студентам очной формы обучения существует с 2023 г., сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы вуза.

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