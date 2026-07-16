Минобрнауки предложило создать университетские гостиницы на базе общежитий

Пока неочевидно, поможет ли создание комнат с повышенным уровнем комфорта обновлению материальной базы вузов, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Главное – чтобы их появление не привело к сокращению числа обычных мест в общежитиях и отказам в заселении студентам, прежде всего обучающимся на бюджете, отметил он. При этом проблема касается и платников: многие семьи уже несут значительные расходы на обучение, поэтому средств на аренду коммерческого жилья у них зачастую не остается. Если доступных мест в общежитиях станет меньше, это может негативно сказаться на доступности высшего образования, добавил Илюхин. В РАНХиГС практика предоставления гостиниц студентам очной формы обучения существует с 2023 г., сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы вуза.