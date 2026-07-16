Минобрнауки предложило создать университетские гостиницы на базе общежитий

Минобрнауки предложило создать университетские гостиницы на базе общежитийОни могут стать дополнительным источником дохода для вузов, говорят эксперты
В России может появиться новый тип студенческого жилья – университетские гостиницы. У студентов появятся более комфортные условия проживания при сохранении доступной стоимости. Такой проект постановления правительства подготовило Минобрнауки, он опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что эксперимент пройдет в 2027–2030 гг. В нем смогут принять участие подведомственные министерству госуниверситеты.
Для участия в пилоте вузам предстоит перевести выбранные помещения из жилого фонда в нежилой, создать на их базе университетские гостиницы, включить их в госреестр классифицированных средств размещения и т. д. Все доходы от эксплуатации гостиниц будут направляться исключительно на их содержание, текущий ремонт и оснащение, оплату труда персонала, а также на модернизацию материальной базы вуза.
В пояснительной записке Минобрнауки объясняет необходимость эксперимента сразу несколькими причинами. Согласно проведенному в декабре 2024 г. опросу 7500 студентов, 67% респондентов готовы доплачивать за более комфортные условия проживания. Наиболее востребованными улучшениями они назвали большую площадь комнат, современный ремонт и новую мебель, а среди дополнительных услуг – предоставление завтраков, уборку и регулярную смену постельного белья.
Вместе с тем действующее законодательство ограничивает размер платы за наем и коммунальные услуги в общежитиях, из-за чего университеты не могут обеспечить своевременный текущий ремонт, обновление мебели и инфраструктуры. Кроме того, по действующему законодательству вузы не вправе размещать в общежитиях участников конференций, форумов и других мероприятий, даже если свободные места остаются не востребованными студентами.
При этом, как отмечает министерство, в статус университетских гостиниц планируется переводить лишь ограниченное количество общежитий – недавно построенных либо прошедших капитальный ремонт. Для всех вузов Минобрнауки устанавливает единые правила расчета цен на проживание в вузовских гостиницах. Стоимость проживания будет зависеть от того, кто заселяется (например, студенты очных, очно-заочных и заочных программ, сотрудники вузов и приглашенные лица), от уровня комфортности номера и срока проживания. При этом методика сохраняет соцгарантии для отдельных категорий студентов.
Реализация эксперимента будет финансироваться за счет средств, уже предусмотренных Минобрнауки в федеральном бюджете на 2026–2028 гг. в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие РФ».
Многие общежития нуждаются в ремонте, современной мебели и нормальном бытовом обслуживании, но предложенная модель вызывает серьезные вопросы, говорит член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский («Единая Россия»). По его словам, внутри одного университета может появиться двухуровневая система среди студентов, которые могут позволить себе повышенную плату, и тех, для кого общежитие является единственной возможностью получить образование. Сначала должен быть обеспечен достойный базовый стандарт проживания во всех общежитиях: безопасность, исправные санитарные помещения, нормальная мебель, отопление, горячая вода, своевременный и современный ремонт, подчеркнул депутат. Только после этого можно предлагать дополнительные платные услуги.
Ремонт общежитий в РФ
Гостиничная модель способна дать вузам дополнительный доход, но не стоит переоценивать ее финансовый эффект, продолжил он. Содержание отремонтированных корпусов, уборка, коммунальные расходы и оплата труда персонала потребуют значительной части поступлений. Этот механизм может помочь поддерживать отдельные здания в хорошем состоянии, но он не заменит бюджетного финансирования строительства и капремонта общежитий, говорит Якубовский.
Пока неочевидно, поможет ли создание комнат с повышенным уровнем комфорта обновлению материальной базы вузов, говорит старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Главное – чтобы их появление не привело к сокращению числа обычных мест в общежитиях и отказам в заселении студентам, прежде всего обучающимся на бюджете, отметил он. При этом проблема касается и платников: многие семьи уже несут значительные расходы на обучение, поэтому средств на аренду коммерческого жилья у них зачастую не остается. Если доступных мест в общежитиях станет меньше, это может негативно сказаться на доступности высшего образования, добавил Илюхин. В РАНХиГС практика предоставления гостиниц студентам очной формы обучения существует с 2023 г., сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы вуза.