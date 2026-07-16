Суд вернул иск родителей лицеистов ВШЭ о сокращении скидок

Суд вернул иск родителей лицеистов ВШЭ о сокращении скидокОни требовали сохранить прежние условия оплаты обучения для выпускников лицея
Тверской районный суд Москвы 14 июля вернул административный иск совета родителей учащихся лицея НИУ ВШЭ к университету. Совет, представляющий интересы 1981 лицеиста, оспаривал решение вуза сократить скидки на обучение для выпускников лицея. Это следует из официального сообщения пресс-службы суда.
Суд не рассматривал требования родителей по существу. Он пришел к выводу, что спор носит гражданско-правовой характер и потому не может быть разрешен в порядке административного судопроизводства. Кроме того, НИУ ВШЭ находится на территории, относящейся к юрисдикции Басманного, а не Тверского районного суда Москвы. На этих основаниях исковое заявление было возвращено.
Спор возник из-за изменения правил предоставления скидок выпускникам лицея при поступлении в НИУ ВШЭ. Положение, утвержденное университетом в декабре 2022 г., предусматривало для них скидку до 70% от стоимости обучения на весь период учебы.
Но 23 апреля 2026 г. ректор НИУ ВШЭ утвердил новое положение. Максимальный размер скидки был сокращен до 25%, а срок ее предоставления – до первого года обучения. Одновременно минимальный порог, необходимый для получения скидки, был повышен. При этом до 28 апреля информация о прежних, уже утративших силу условиях оставалась на сайте лицея.
12 мая совет родителей обратился в Рособрнадзор с просьбой проверить законность приказа университета. Ведомство перенаправило обращение в НИУ ВШЭ. В ответ университет сообщил, что приказ от 23 апреля, устанавливающий новые условия предоставления скидок выпускникам лицея, был принят законно.
Родители утверждали, что при принятии документа университет нарушил установленную процедуру. По их мнению, приказ затрагивает права учащихся, поэтому вуз должен был учесть позицию советов обучающихся и родителей, как требует закон «Об образовании».
Заявители настаивали, что новое положение ухудшает положение лицеистов. Они просили признать приказ НИУ ВШЭ недействующим, а бездействие Рособрнадзора – незаконным. Для восстановления нарушенных прав родители предлагали сохранить прежние условия скидок для учащихся, зачисленных в лицей до 23 апреля 2026 г.
В качестве обеспечительной меры заявители просили приостановить действие нового положения до вступления судебного решения в законную силу. Но до рассмотрения этого ходатайства и оценки доводов родителей по существу дело не дошло: суд возвратил административный иск из-за неверно выбранного порядка судопроизводства и нарушения правил территориальной подсудности.
Что случилось со скидками НИУ ВШЭ
Новые правила распространяются и на выпускников лицея НИУ ВШЭ. При успешном прохождении вступительных испытаний и недоборе от 1 до 45 баллов до проходного на «бюджет» скидку в размере 25% могут получить выпускники, вошедшие в первые 20% итогового рейтинга лицея по своему направлению подготовки. Выпускникам, вошедшим в 21–45% итогового рейтинга, предусмотрена скидка 15%, а вошедшим в 46–70% – 10%. Во всех случаях скидка предоставляется только на первый учебный год.
Кроме того, положение предусматривает скидки для слушателей подразделений довузовской подготовки, выпускников школ распределенного лицея, базовых и ключевых региональных школ, а также региональных центров НИУ ВШЭ. Для слушателей подразделений довузовской подготовки размер скидки может составлять 25, 15 или 10%, тогда как для остальных перечисленных категорий предусмотрена скидка в размере 10%. Во всех случаях она также предоставляется только на первый год обучения.
Возврат заявления не означает, что суд признал решение НИУ ВШЭ законным. Родители могут обжаловать определение либо обратиться в суд, изменив процессуальную форму требований и определив надлежащую подсудность спора.
Скидки на обучение предоставляются по решению самого вуза и законодательство не устанавливает, в течение какого срока они должны действовать, говорит профессор Финансового университета Александр Сафонов. Это элемент финансового плана образовательной организации, поэтому университет вправе пересматривать условия их предоставления в зависимости от прогнозируемых доходов, расходов, уровня инфляции и других финансовых факторов.