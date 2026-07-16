Суд вернул иск родителей лицеистов ВШЭ о сокращении скидок

Что случилось со скидками НИУ ВШЭ

Согласно новому положению, утвержденному приказом НИУ ВШЭ от 23 апреля 2026 г., поступающим могут предоставляться скидки в размере 25, 15 или 10% в зависимости от результатов вступительных испытаний. При этом скидка предоставляется только на первый год обучения. Поступающие с наиболее высокими результатами могут получить скидку 25%, со средними – 15%, с наименьшими – 10%.

Новые правила распространяются и на выпускников лицея НИУ ВШЭ. При успешном прохождении вступительных испытаний и недоборе от 1 до 45 баллов до проходного на «бюджет» скидку в размере 25% могут получить выпускники, вошедшие в первые 20% итогового рейтинга лицея по своему направлению подготовки. Выпускникам, вошедшим в 21–45% итогового рейтинга, предусмотрена скидка 15%, а вошедшим в 46–70% – 10%. Во всех случаях скидка предоставляется только на первый учебный год.

Кроме того, положение предусматривает скидки для слушателей подразделений довузовской подготовки, выпускников школ распределенного лицея, базовых и ключевых региональных школ, а также региональных центров НИУ ВШЭ. Для слушателей подразделений довузовской подготовки размер скидки может составлять 25, 15 или 10%, тогда как для остальных перечисленных категорий предусмотрена скидка в размере 10%. Во всех случаях она также предоставляется только на первый год обучения.