В Тимирязевской академии сменился ректор

В Тимирязевской академии сменился ректорГлавным аграрным вузом страны теперь будет руководить Вячеслав Лукомец
Новым ректором РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева стал Вячеслав Лукомец. Об этом он сообщил «Ведомостям». До этого он был директором Национального центра зерна имени П.П. Лукьяненко, но 10 лет назад уже занимал пост руководителя вуза.
«Сегодня меня назначили ректором Тимирязевской академии. Владимир Иванович [Трухачев] завершил работу по контракту и сегодня передает мне дела. Фактически знакомлюсь с вузом заново: тут произошли большие изменения, очень много было сделано», – сказал Лукомец.
Он подчеркнул, что передача дел будет максимально бесшовной с сохранением и развитием наработок предыдущего руководства. Главной задачей на текущий момент он назвал набор студентов, выразив надежду на успешную кампанию. Сельское хозяйство среди отраслей экономики страны демонстрирует стабильный рост, поэтому по итогам нынешней приемной кампании в академии ждут притока студентов из агроклассов и регионов, заинтересованных в аграрном образовании и науке, отметил он.
«В планах – дальнейшее развитие академии, включая материальную базу, научную базу и студенческую жизнь. Наша цель – подготовка грамотных студентов для всей нашей большой страны, патриотов Родины, воодушевленных работой и задачами АПК», – сказал Лукомец.
Тимирязевская академия создана более 160 лет назад. Это первый специализированный сельскохозяйственный вуз России, который сегодня является ведущим научным, учебным и методическим центром системы аграрного образования страны.
Владимир Трухачев возглавлял академию с февраля 2020 г. В преддверии завершения его карьеры на посту ректора с ним встретилась министр сельского хозяйства Оксана Лут.
«Владимир Иванович, вы всегда относились к университету не формально, а с душой. Благодарю Вас за многолетнюю работу, личную вовлеченность и искреннюю заботу о Тимирязевке, ее студентах, ученых, преподавателях», – приводились слова министра в сообщении Минсельхоза, опубликованном 15 июля. Лут отметила, что бесценный управленческий опыт, глубокие знания и безграничная преданность науке Трухачева будут и дальше «способствовать развитию российского агропромышленного комплекса и укреплению научного потенциала отрасли».
«Смена ректора — это новый этап для Тимирязевской академии. Основное напутствие новому руководителю — продолжать начатое дело, сохранять достигнутое и приумножать успехи. Развалить академию уже никто не даст, но необходимо активно развивать ее потенциал», — сказал позже Трухачев в беседе с «Ведомостями».
Он напомнил, что академия пережила период глубокого кризиса, включая долги в 511 млн руб. и невыплату зарплат в течение нескольких месяцев, но благодаря поддержке вице-премьера Дмитрия Патрушева смогла полностью восстановиться и выйти на новый уровень развития. Академия не только полностью погасила долги, но и стала крупным налогоплательщиком, ежегодно перечисляя в бюджет 1,5 млрд руб. Средний возраст сотрудников снизился с 65 до 43 лет, построены современные аудитории, созданы геномный и инжиниринговый центры. Все это стало возможным благодаря поддержке властей и целенаправленной работе по привлечению финансирования и эффективному управлению ресурсами, подчеркнул Трухачев.
Будущее развитие вуза он видит в дальнейшем укреплении материально-технической базы и выполнении крупных научно-прикладных проектов для Минсельхоза. Еще одна стратегическая цель — увеличение числа иностранных студентов. «Сегодня в академии обучается 1357 иностранных граждан, но планируется добавить еще тысячу. Для этого необходимо не только строительство новых общежитий, но и подготовка коллектива, владеющего языками этих народов», — добавил он.