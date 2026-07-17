В Тимирязевской академии сменился ректор

Он напомнил, что академия пережила период глубокого кризиса, включая долги в 511 млн руб. и невыплату зарплат в течение нескольких месяцев, но благодаря поддержке вице-премьера Дмитрия Патрушева смогла полностью восстановиться и выйти на новый уровень развития. Академия не только полностью погасила долги, но и стала крупным налогоплательщиком, ежегодно перечисляя в бюджет 1,5 млрд руб. Средний возраст сотрудников снизился с 65 до 43 лет, построены современные аудитории, созданы геномный и инжиниринговый центры. Все это стало возможным благодаря поддержке властей и целенаправленной работе по привлечению финансирования и эффективному управлению ресурсами, подчеркнул Трухачев.