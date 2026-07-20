Губернатор: ситуация с топливом в Калининградской области стабилизировалась

«Сейчас в целом везде непростая ситуация из-за логистических изменений. Но в другие регионы можно завезти топливо по дороге, к нам – нет. Мы должны рассчитать еще логистический лаг. В какой-то день по морю топливо можно привезти, но у нас в начале июля был сильный шторм – три-четыре дня ввезти ничего было нельзя. Мы не можем этого предугадать. Поэтому должны это закладывать в риск-менеджмент», – говорит он. Вводить продажу топлива по QR-кодам в регионе пока не планируют, сказал губернатор.