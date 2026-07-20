Губернатор: ситуация с топливом в Калининградской области стабилизировалась

Губернатор: ситуация с топливом в Калининградской области стабилизироваласьХотя в начале июля спрос на бензин вырос в 3 раза, рассказал «Ведомостям» губернатор региона Алексей Беспрозванных
В начале июля спрос на бензин в Калининградской области вырос в 3 раза. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. По его словам, сейчас ситуация с топливом в регионе стабилизировалась. «Учитывая ажиотаж, спрос на бензин вырос в 3 раза. Таким образом бы двухмесячный запас мог уйти за две недели. Поэтому пришлось вводить ограничения, поскольку люди начали сотнями литров запасать бензин, где-то его складывать, что тоже небезопасно. Сейчас мы ограничили покупку 30 л бензина и 100 л дизельного топлива», – сказал глава региона.
Согласно чекам с заправочных станций, в регионе власти заметили особенность, что если у автомобилей почти полный бак, то они все равно встают в очередь и «докупают 5–10 л на всякий случай», а это создает очереди, говорит Беспрозванных. Сейчас очереди сократились, отмечает он: «С дизелем уже все нормально, АИ-92 в целом тоже, остался АИ-95».
Беспрозванных подчеркнул, что если в другие российские регионы можно завезти топливо по дороге, то в Калининградскую область – только по морю. Поставка топлива в регион по железной дороге подпадает под санкции, пояснил губернатор.
«Сейчас в целом везде непростая ситуация из-за логистических изменений. Но в другие регионы можно завезти топливо по дороге, к нам – нет. Мы должны рассчитать еще логистический лаг. В какой-то день по морю топливо можно привезти, но у нас в начале июля был сильный шторм – три-четыре дня ввезти ничего было нельзя. Мы не можем этого предугадать. Поэтому должны это закладывать в риск-менеджмент», – говорит он. Вводить продажу топлива по QR-кодам в регионе пока не планируют, сказал губернатор.
Сейчас в Калининградской области есть необходимые запасы топлива. Беспрозванных с вопросом обеспечения региона топливом обращался к президенту Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 июля сообщал, что Путин поддержал обращение губернатора о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона.