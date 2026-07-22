Мигрантам с судимостью за любое преступление откажут в РВП и ВНЖ

Как следует из принятых изменений, иностранец для получения в России РВП или ВНЖ обязан будет подтвердить отсутствие или наличие судимости в стране своего гражданства или другого имеющегося у него ВНЖ, предоставив бумажный документ как подтверждение этого. Он должен быть выдан не раньше чем за три месяца до момента подачи заявления на российские РВП или ВНЖ. Если у иностранца двойное или множественное гражданство, он обязан предоставить документы из каждого государства.