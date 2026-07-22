Мигрантам с судимостью за любое преступление откажут в РВП и ВНЖ

Мигрантам с судимостью за любое преступление откажут в РВП и ВНЖРанее им отказывали только за судимость по тяжким и особо тяжким преступлениям
Иностранным гражданам будут отказывать в разрешении на временное проживание (РВП), виде на жительство (ВНЖ) и гражданстве, если у них есть неснятая или непогашенная судимость за любое преступление (т. е. за нарушения УК РФ). Речь идет о судимости как на территории России, так и в других странах. Правительственные изменения в законы о правовом положении иностранцев и о гражданстве 21 июля во втором и третьем чтении приняли депутаты Госдумы.
По новым правилам у иностранцев также будут аннулировать уже выданные РВП и ВНЖ за неснятую или непогашенную судимость. Это коснется тех граждан, кто будет осужден после вступления закона в силу, т. е. спустя 180 дней после официального опубликования изменений.
По действующему законодательству иностранному гражданину отказывают в выдаче РВП и ВНЖ или аннулируют их, если у него есть непогашенная или неснятая судимость за тяжкие и особо тяжкие преступления в России или за ее пределами. Заявление же о приеме в гражданство отклоняют, когда у иностранца есть неснятая или непогашенная судимость за совершение умышленных преступлений в РФ и других странах.
Как следует из принятых изменений, иностранец для получения в России РВП или ВНЖ обязан будет подтвердить отсутствие или наличие судимости в стране своего гражданства или другого имеющегося у него ВНЖ, предоставив бумажный документ как подтверждение этого. Он должен быть выдан не раньше чем за три месяца до момента подачи заявления на российские РВП или ВНЖ. Если у иностранца двойное или множественное гражданство, он обязан предоставить документы из каждого государства.
От предоставления документов об отсутствии или наличии судимости будут освобождаться дети, не достигшие 14 лет; беженцы; люди, которые получили политическое или временное убежище в России, а также граждане, проходившие или проходящие военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ и других воинских формированиях страны.
Досрочное снятие судимости для иностранца, который находится в России, остается непростой процедурой, говорит адвокат коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнеры» Айшат Зангиева. Судебная практика показывает, что суды нередко отказывают в удовлетворении таких ходатайств при первом обращении. Обратиться в суд с повторным ходатайством можно только через год, отметила Зангиева.
Досрочное снятие судимости по приговору другого государства регулируется его внутренними правилами, добавила Зангиева. Российское законодательство не предусматривает возможности обратиться в другую страну с ходатайством о досрочном снятии судимости в ней, уточнила она.
На первом этапе принятые изменения заметно не повлияют на ситуацию с преступностью среди иностранных граждан в России, считает член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Он объясняет это тем, что проблема более комплексная и связана с этническими анклавами. По итогам января – марта этого года количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, снизилось на 38,9% в сравнении с показателем за аналогичный период в 2025 г., сообщала в апреле представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, обстановка улучшилась из-за усиления контроля за миграционными потоками, в том числе с помощью цифровизации.
По мнению Кабанова, в рамках применения новых норм об РВП, ВНЖ и гражданстве нужно учитывать, что бывают случаи, когда некоторые иностранные граждане, приезжающие в РФ, получают судимость у себя в стране за пророссийскую позицию. По его словам, СПЧ уже обращал на это внимание. «Думаю, что этот нюанс [в правоприменении] будет учтен», – сказал он.