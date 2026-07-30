ВЦИОМ – в июле доля тревожных россиян сократилась до 23%Сама по себе тревога приобрела форму обыденности, считают эксперты
В июле Аналитический центр (АЦ) ВЦИОМ насчитал 23% тревожных россиян – они испытывали преимущественно негативные эмоции. Их доля по сравнению с апрельским замером уменьшилась на 2 п. п. (было 25%).
Больше всего тревожных респондентов оказалось среди младших миллениалов (31%) и старших миллениалов (32%). К младшим социологи относят людей, рожденных в 1992–2000 гг., а к старшим – тех, кто родился в 1982–1991 гг.
По типу потребляемого контента тревожных россиян больше всего в группе опрошенных, которые активно используют интернет (32%), а меньше всего – в группе активных телезрителей (15%). Среди тех, кто в одинаковой степени активно использует интернет и смотрит телевизор, социологи насчитали 17% тревожных респондентов.
Эмоциональное состояние россиян связано с типом населенного пункта. Доля тревожных жителей сельской местности в июле составила 19% (+2 п. п. по сравнению с апрелем). В Москве и Санкт-Петербурге сложилась противоположная ситуация. Там доля тревожных в июле достигла 30% (-5 п. п. по сравнению с апрелем). Это самый высокий показатель среди всех типов населенных пунктов.
Во ВЦИОМе пришли к выводу, что эмоциональная структура общества становится более сбалансированной и гармоничной. Доля россиян на эмоциональных полюсах снижается, при этом растет доля тех, кто проявляет эмоции более взвешенно или выражает их через активную вовлеченность в происходящее.
Улучшать эмоциональное состояние способен сезонный фактор, поскольку он расширяет доступ к отдыху, поездкам, природе и общению с близкими, считает эксперт департамента политических исследований АЦ ВЦИОМ Кристина Джгамадзе. Но, по ее словам, важно понимать, что лето не является универсальным «психологическим лекарством», оно скорее дает больше условий для эмоциональной подпитки.
Все последние годы среди россиян преобладает спокойное, ровное настроение, соглашается социолог Денис Волков. По его мнению, крупнейшими шоками последнего времени были частичная мобилизация осенью 2022 г. и в меньшей степени теракт в «Крокус сити холле» весной 2024 г.
В июне заметным шоком стали обстрелы ВСУ инфраструктурных объектов и вызванный ими бензиновый кризис, отмечает Волков. Все это наложилось на общий постепенный рост тревожности, который наблюдается уже около года, – скорее на фоне экономических трудностей, нежели из-за ограничений интернета и других факторов, считает социолог. Всплеск негативных эмоций, вызванный обстрелами и бензиновым кризисом, сейчас пошел на спад: настроения немного лучше, чем в прошлом месяце, отмечает Волков.
Жители малых городов и сел могут опосредованно следить за информационными каналами: в основном они ориентируются на локальные сообщества в интернете или ТВ, говорит политолог Александр Немцев. Население мегаполисов по умолчанию более тревожное из-за ритма жизни и высокой конкуренции, на что дополнительно накладываются сообщения о специальной военной операции и атаках на стратегические объекты, пояснил он. Миллениалы же тревожатся больше всех, поскольку это самое активное экономическое поколение, добавил эксперт.
Как измеряли настроения
Люди в селах более спокойные и эмоционально менее активные, соглашается директор Фонда социальных исследований Владимир Звоновский. В обществе действительно доминирует адаптация: репертуар возможностей сократился, но население старается вписаться в изменившийся социальный ландшафт «биографическим способом», т. е. индивидуально и каждый сам по себе, считает он. Вместе с этим эксперт отмечает кризис доверия россиян друг к другу.
К показателям, которые фиксирует ВЦИОМ, подходит метафора «окна Овертона»: то, что раньше вызывало жуткую тревогу и эмоции, уже прошло этап радикального и перешло в разряд приемлемого, уточнил Немцев. По его словам, люди переходят к прагматическому решению вопросов – они начинают планировать жизненные ситуации, исходя из возможных рисков. Общество все так же тревожно, но уровень тревоги и она сама по себе обрели форму обыденности, уточнил эксперт.