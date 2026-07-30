ВЦИОМ – в июле доля тревожных россиян сократилась до 23%

К показателям, которые фиксирует ВЦИОМ, подходит метафора «окна Овертона»: то, что раньше вызывало жуткую тревогу и эмоции, уже прошло этап радикального и перешло в разряд приемлемого, уточнил Немцев. По его словам, люди переходят к прагматическому решению вопросов – они начинают планировать жизненные ситуации, исходя из возможных рисков. Общество все так же тревожно, но уровень тревоги и она сама по себе обрели форму обыденности, уточнил эксперт.