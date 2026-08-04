Россия импортозаместила производство инновационных модулей для протезов

Электронный гидравлический коленный модуль с микропроцессорным управлением – это компонент протеза бедра, который в реальном времени анализирует походку человека. На основе этих данных изделие регулирует силу сопротивления и адаптирует протез под темп и условия ходьбы. Такие устройства уже производят, например, немецкая компания Ottobock и британский производитель Blatchford. Цены на них варьируются в зависимости от особенностей модели и при самостоятельной оплате могут достигать нескольких миллионов рублей.