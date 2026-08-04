Россия импортозаместила производство инновационных модулей для протезов

Россия импортозаместила производство инновационных модулей для протезовСтоимость продукта будет на 20–30% ниже цены иностранных аналогов
ГК «Метиз» выпустила коленный модуль с микропроцессорным управлением – одно из первых отечественных медизделий такого типа для людей после ампутации бедра. Эту разработку учредитель группы компаний Николай Ермалюк представил на пресс-конференции, посвященной развитию российского производства комплектующих для протезирования. Предполагается, что стоимость продукта будет на 20–30% ниже цены иностранных аналогов.
Электронный гидравлический коленный модуль с микропроцессорным управлением – это компонент протеза бедра, который в реальном времени анализирует походку человека. На основе этих данных изделие регулирует силу сопротивления и адаптирует протез под темп и условия ходьбы. Такие устройства уже производят, например, немецкая компания Ottobock и британский производитель Blatchford. Цены на них варьируются в зависимости от особенностей модели и при самостоятельной оплате могут достигать нескольких миллионов рублей.
Совокупные вложения в разработку изделия ГК «Метиз» и подготовку его производства составили более 400 млн руб., при этом часть затрат покрыли субсидии Минпромторга, рассказал «Ведомостям» Ермалюк. Средства были направлены на подготовку конструкции и технологических процессов, создание механической и гидравлической частей модуля, алгоритмов управления с использованием искусственного интеллекта и т. д. Первая партия изделий, по его словам, уже поставлена в российские протезно-ортопедические центры.
Модули будут выпускаться не в фиксированном годовом объеме, а отдельными партиями. Количество произведенных изделий будет увеличиваться по мере роста спроса, выхода в госсегмент и увеличения числа профильных мастерских, сказал Ермалюк. После запуска стабильного производства для внутреннего рынка «Метиз» планирует экспортировать продукт. Продвигать новую линейку планируется в странах, где у компании «уже есть устойчивые деловые связи и действующие каналы поставок» (страны СНГ, Южная Корея, Япония и др. – «Ведомости»). Конкретный список стран и сроки выхода пока прорабатываются.
Замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева на пресс-конференции отметила, что объем российского производства функциональных узлов протезов, к которым относятся и коленные модули, за 2025 г. увеличился на 16% в денежном выражении и сейчас оценивается более чем в 6 млрд руб. Изготовлением комплектующих для протезов верхних и нижних конечностей занимаются 20 отечественных производителей.
Как отметил замминистра труда и социальной защиты Дмитрий Лигомина, ценовое преимущество позволит разработанному ГК «Метиз» коленному модулю занять «достойное место на российском рынке». Но значение для пользователя имеет не только первоначальная цена – не менее важны стоимость обслуживания изделия, сроки его ремонта, наличие запчастей и возможность быстро связаться с производителем, рассказал «Ведомостям» представитель Общероссийской общественной организации инвалидов «Опора».
Он подчеркнул, что реальное повышение доступности современных технологий протезирования для россиян возможно только в случае включения разработки ГК «Метиз» в систему обеспечения граждан техническими средствами реабилитации (ТСР). Такую поддержку жителям страны предоставляет Социальный фонд в деньгах или с использованием электронного сертификата.
Представитель Минтруда в ответ на запрос «Ведомостей» ответил, что подобные разработке ГК «Метиз» коленные модули с микропроцессорным управлением уже включены в систему обеспечения и назначаются в индивидуальной программе реабилитации и абилитации гражданина с инвалидностью. При этом модули являются комплектующими протеза, компоненты для которого протезное предприятие выбирает самостоятельно, исходя из цены и качества изделия.
Помимо «Метиза» выпуск высокотехнологичных комплектующих в серийном формате начала госкорпорация «Роскосмос» в лице дочерней компании «НПК «СПП», отметила вице-президент Союза организаций и специалистов протезно-ортопедической отрасли и реабилитации «Реаортос», эксперт Совета Федерации Мария Лагутинская. При этом государство пока не обеспечивает «полку» для российских высокотехнологичных продуктов в протезных мастерских. Поддержка на этом этапе, по мнению эксперта, позволила бы приобрести коленный модуль от ГК «Метиз» многим регионам.
Внедрение высокотехнологичных модулей с микропроцессорным управлением могло бы снять технические барьеры для трудоустройства граждан с инвалидностью, отметил профессор Финансового университета Александр Сафонов. По его словам, система трудоустройства инвалидов с серьезными ограничениями подвижности в России развита слабо, а функциональные протезы, выполняющие исключительно опорную функцию, позволяют человеку работать далеко не всегда.
«Ведомости» направили запросы в «Роскосмос» и НПК «СПП» с просьбой уточнить, схож ли функционал их разработки с коленным модулем ГК «Метиз», оценить годовой объем производства изделий и рассказать, сколько россиян ими уже обеспечено.