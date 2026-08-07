Бомбилам запретят таксовать на вокзалах Москвы и в аэропорту «Внуково»

Сегодня в аэропортах по-прежнему работает достаточно большое количество частных таксистов, которые не сотрудничают ни с одним агрегатором, говорит руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» в «Народном фронте» Петр Шкуматов. Их машины практически не отличить от тех, что пассажиры обычно вызывают через приложения, добавил он. В день такой водитель может зарабатывать 20 000–50 000 руб., оценил директор таксопарка «Такси хелп» Андрей Баранов. Он пояснил, что сейчас они наполовину легализовались, получают лицензию на работу в такси, но устанавливают свои тарифы на поездку – например, 1000 руб. за 1 км, сказал Баранов. По его словам, в некоторых районах Москвы, особенно в тех, где останавливаются иностранцы, орудуют целые группы бомбил.