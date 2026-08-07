Бомбилам запретят таксовать на вокзалах Москвы и в аэропорту «Внуково»Сейчас они наполовину легализовались, но продолжают устанавливать свои тарифы, говорят эксперты
В аэропорту «Внуково» и на железнодорожных вокзалах Москвы могут законодательно ограничить работу так называемых бомбил. Речь про частных водителей, которые навязчиво предлагают свои услуги, кратно завышают цену и работают без трудоустройства в официальном таксопарке. Об этом на международном евразийском форуме «Такси» рассказал заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Владимир Макаров. По его словам, проект приказа проходит стадию согласования в департаменте.
В границах Москвы располагается один из крупных гражданских аэропортов – «Внуково», а также 10 железнодорожных вокзалов: Казанский, Киевский, Курский, Павелецкий, Савеловский и т. д. Запретить деятельность зазывал необходимо в первую очередь для повышения безопасности, а также для более эстетического облика вокзалов – например, Ленинградского, который недавно был отреставрирован, продолжил Макаров. Кроме этого если на таких водителей наткнется турист, то у него может сразу же испортиться впечатление о столице, добавил он.
В Московской области деятельность зазывал нелегальна с 2025 г., напомнил на форуме заведующий отделом таксомоторных перевозок министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Сабохиддин Сангинов. Это означает, что заказать такси в аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский» можно только через официальные стойки в аэропорту или в приложениях служб заказа такси. Тех водителей, которые ищут пассажиров у аэропортов, штрафуют уполномоченные сотрудники министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с полицией. Для граждан действует штраф 5000 руб., для должностных лиц – 20 000 руб., для юрлиц – 50 000 руб. С 2025 г. было составлено 166 административных протоколов, вынесено 156 постановлений и собрано 780 000 руб. штрафов, следует из презентации Сангинова. По его словам, после введения штрафов зазывал стало в разы меньше, а в аэропорту «Шереметьево» эту проблему практически удалось победить.
Сегодня в аэропортах по-прежнему работает достаточно большое количество частных таксистов, которые не сотрудничают ни с одним агрегатором, говорит руководитель рабочей группы «Защита прав автомобилистов» в «Народном фронте» Петр Шкуматов. Их машины практически не отличить от тех, что пассажиры обычно вызывают через приложения, добавил он. В день такой водитель может зарабатывать 20 000–50 000 руб., оценил директор таксопарка «Такси хелп» Андрей Баранов. Он пояснил, что сейчас они наполовину легализовались, получают лицензию на работу в такси, но устанавливают свои тарифы на поездку – например, 1000 руб. за 1 км, сказал Баранов. По его словам, в некоторых районах Москвы, особенно в тех, где останавливаются иностранцы, орудуют целые группы бомбил.
Они просто обманывают людей, описал «Ведомостям» деятельность зазывал председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Такие таксисты напоминают наперсточников из 1990-х, добавил он. По словам депутата, бомбил быть не должно не только в Москве и Московской области, но и во всей стране.
В 2025 г. «Коммерсантъ» писал про уголовное дело об организованном преступном сообществе (ОПС), которое обирало участников спецоперации на территории аэропорта «Шереметьево». В ОПС входило несколько групп: таксисты, попрошайки и зазывалы, которые разными методами воровали у военнослужащих или заставляли их платить десятки тысяч рублей. Например, в деле есть эпизод, когда потерпевший заплатил 62 500 руб. за поездку от «Шереметьево» до Казанского вокзала. Чтобы побороть это явление, необходимо создавать стойки заказа такси и информационные таблички на вокзалах, а также патрулировать зону прилета и прибытия поездов, считает Шкуматов.
Собеседник «Ведомостей», который был пассажиром у таксиста-зазывалы в Москве, рассказал про такой случай: водитель подошел к нему на Павелецком вокзале, когда тот только сошел с поезда. Он предложил поездку по выгодной цене. А в автомобиле он сообщил, что у него действует собственный счетчик, который рассчитает полную стоимость поездки, продолжил собеседник. За 15-минутную поездку до Академического района он потребовал у пассажира 10 000 руб.
«Ведомости» направили запрос в минтранс, ГУ МВД Московской области, чтобы узнать, какое количество граждан пострадали из-за деятельности таксистов-бомбил в 2025–2026 гг., а также в РЖД.
В подготовке материала участвовал Денис Ильюшенков