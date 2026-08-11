К чему приведет ослабление глобального мониторинга на вирусы

Все циркулирующие сейчас штаммы коронавируса объединены одной особенностью – они становятся все более заразными, но все менее патогенными, считает инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. Это означает, что заболевание протекает преимущественно в легкой респираторной форме и уже не требует отдельного учета. Инфекционист уточнил, что COVID-19 в отличие от гриппа не может становиться полностью чужеродным для иммунной системы человека в результате мутаций. Если вирус не будет изменен искусственно, вводить усиленный глобальный контроль за инфекцией не потребуется.