К чему приведет ослабление глобального мониторинга на вирусы

К чему приведет ослабление глобального мониторинга на вирусыВОЗ назвала данные по COVID-19 за 2026 год непоказательными из-за пробелов в отчетности
Международные данные по COVID-19 становятся менее репрезентативными, сказано в отчете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это связано с ухудшением качества обмена эпидемиологической информацией между странами. Актуальные данные о циркулирующих вариантах коронавируса поступают преимущественно из государств с высоким уровнем дохода. Это не позволяет точно оценить связанные с COVID-19 риски для общественного здоровья, говорится в документе.
В первом полугодии 2026 г. в ВОЗ поступило 33 929 результатов секвенирования генома коронавируса – примерно в 3,4 раза меньше, чем за июль – декабрь 2025 г. Тогда страны – члены организации поделились 114 112 генетическими вариантами COVID-19. Хотя сокращение объемов секвенирования коронавируса по сравнению с пиком пандемии закономерно, текущие показатели указывают на ограниченную географическую репрезентативность информации, следует из документа ВОЗ. На конец 2025 г. данные о циркулирующих штаммах вируса предоставили 103 страны, а к июню 2026 г. – только 71.
Секвенирование, или генетическое исследование варианта вируса, необходимо для определения штамма и происхождения патогена. Постоянный генетический мониторинг дает возможность отслеживать особенности распространения и эволюции вируса, что важно для изучения динамики вспышек, разработки диагностических тестов, препаратов и вакцин, говорится в руководстве ВОЗ по внедрению секвенирования генома COVID-19. При этом в последнем отчете эксперты организации указывают на задержки, которые нередко возникают между сбором образцов коронавируса и публикацией результатов секвенирования.
Снижение количества зарегистрированных случаев заболевания и смертей от COVID-19 тоже совпадает с сокращением числа отчитывающихся стран. За январь – июнь 2026 г. в организацию поступили сообщения примерно о 6900 летальных исходах от коронавируса из 26 государств против 16 800 из 43 стран в июле – декабре 2025 г. Не ясно, отражает ли наблюдаемое снижение реальное улучшение ситуации на глобальном уровне, говорится в документе. Реже стали предоставлять и данные о госпитализациях: в первой половине 2026 г. ими поделились лишь 29 стран.
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Глобальный мониторинг эпидобстановки по COVID-19 критически важен и полагаться только на внутренний опасно, считает профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Шахмарданов. Коронавирус продолжает циркулировать и эволюционировать, поэтому связанное с сокращением отчетности отсутствие сообщений о случаях заражения не означает, что заболеваемость спала окончательно. Эксперт уточнил, что обмен генетическими данными вируса – это «система раннего предупреждения» человечества и ее ослабление грозит «неожиданными сюрпризами».
Сборные данные о COVID-19 необходимы для обновления состава вакцин, а пробелы в отчетности искажают эпидемиологическую картину, отметила ведущий эксперт «Актион медицины» (входит в группу «Актион») Наталья Журавлева. При этом продолжать вслепую проводить полногеномное секвенирование всех вариантов круглый год крайне дорого, именно поэтому инвестиции в геномный надзор в государствах с невысоким доходом остаются относительно низкими, добавила Журавлева. Кроме того, им невыгодно держать сеть лабораторий, которая будет «следить» за одним вирусом. Таким странам нужны стратегии, которые позволят наблюдать одновременно за мутацией и распространением других опасных патогенов.
Все циркулирующие сейчас штаммы коронавируса объединены одной особенностью – они становятся все более заразными, но все менее патогенными, считает инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. Это означает, что заболевание протекает преимущественно в легкой респираторной форме и уже не требует отдельного учета. Инфекционист уточнил, что COVID-19 в отличие от гриппа не может становиться полностью чужеродным для иммунной системы человека в результате мутаций. Если вирус не будет изменен искусственно, вводить усиленный глобальный контроль за инфекцией не потребуется.
«Ведомости» направили запросы в Минздрав и Роспотребнадзор с просьбой охарактеризовать эпидситуацию по COVID-19 в стране и уточнить, передаются ли в ВОЗ данные из России.