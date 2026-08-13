«ЕГЭ по русскому» для иностранных абитуриентов не станет лазейкой для мигрантов

В 2024 г. пять человек, среди которых сотрудники московского Института русского языка им. Пушкина, задержали за продажу сертификатов мигрантам, говорилось в сообщении Следственного комитета России (СКР). Было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции и превышении должностных полномочий. Эти сертификаты, по данным СКР, в дальнейшем помогли мигрантам получить ВНЖ на территории Москвы. Задержанные продавали мигрантам их по 5900 руб., писал «Коммерсантъ». Из-за ненадлежащего контроля за проведением экзаменов Минобрнауки уволило с должности ректора Института русского языка Наталью Трухановскую.

В конце 2024 г. правительство утвердило перечень учреждений, которые имеют право принимать экзамены у мигрантов по русскому языку как иностранному. Туда вошло 92 вуза из разных регионов РФ, среди которых нет Института русского языка им. Пушкина. В октябре 2025 г. Минобрнауки сообщало, что экзамен по русскому языку успешно сдали 86,9% иностранцев, которые решили получить разрешение на работу в России. Всего с июля по сентябрь тестирование проходило 275 600 человек, уточняли тогда в ведомстве.