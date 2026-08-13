«ЕГЭ по русскому» для иностранных абитуриентов не станет лазейкой для мигрантов

«ЕГЭ по русскому» для иностранных абитуриентов не станет лазейкой для мигрантовЭксперты считают, что его стоит опробовать в тестовом формате и не во всей РФ
Советник президента Елена Ямпольская назвала необоснованными тревоги по поводу того, что единый экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов может стать лазейкой для нелегальной миграции. Об этом она сообщила на брифинге 13 августа. Неделей ранее советник президента заявила журналистам, что проект концепции такого единого испытания уже разработан.
Иностранцы уже сдают экзамен по русскому языку для поступления в вузы и научные организации. Но, как пояснила Ямпольская, форму и содержание экзамена каждый вуз определяет самостоятельно. Это означает, что иностранец должен подстраиваться под требования конкретного российского образовательного учреждения, что не всегда удобно и не вполне объективно, считает Ямпольская. Она сравнила появление единого экзамена для иностранных студентов с ЕГЭ для российских школьников. Его цель – сделать процесс зачисления в вузы РФ максимально прозрачным, пояснила советник президента.
По ее словам, отбор иностранных абитуриентов проходит в пределах установленной квоты. Также далеко не каждый из них сможет на практике подтвердить свои навыки владения русским языком и успешно сдать остальные предметы. «Мы говорим в первую очередь об одаренных иностранных гражданах», – заключила советник президента.
Она напомнила, что Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия заинтересована привлекать и самостоятельно готовить иностранных специалистов. Речь идет о тех гражданах, которые хотят и могут работать в РФ, т. е. знают язык, входят в среду и разделяют ценности, добавила Ямпольская.
Президент РФ поставил цель увеличить численность иностранцев, обучающихся в российский вузах, до 500 000 к 2030 г. Такие показатели обозначены в указе о национальных целях развития РФ от 2024 г. В прошлом году, по данным Минобрнауки, в университетах России обучалось более 400 000 иностранных студентов, писал «Коммерсантъ». В 2024 г. их насчитывалось 376 000 человек.
Иностранные студенты могут приехать в РФ обучаться в вузах бесплатно по квоте Россотрудничества, она рассчитана на 30 000 человек ежегодно. В этом году в системе Россотрудничества Education in Russia (портал «единого окна» для подачи документов в вузы) было зафиксировано более 160 000 регистраций от абитуриентов, сообщил 8 июля заместитель руководителя ведомства Павел Шевцов.
Коррупция при получении мигрантами разрешения на работу в РФ
В конце 2024 г. правительство утвердило перечень учреждений, которые имеют право принимать экзамены у мигрантов по русскому языку как иностранному. Туда вошло 92 вуза из разных регионов РФ, среди которых нет Института русского языка им. Пушкина. В октябре 2025 г. Минобрнауки сообщало, что экзамен по русскому языку успешно сдали 86,9% иностранцев, которые решили получить разрешение на работу в России. Всего с июля по сентябрь тестирование проходило 275 600 человек, уточняли тогда в ведомстве.
В последнее время изменилась палитра стран, откуда в РФ приезжают студенты, говорит член совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Волох. Если раньше абитуриенты прибывали из Центрально-Азиатского региона и Европы, то теперь по большей части из африканских и азиатских государств, говорит он. Это означает, что уровень подготовки к сдаче экзамена на русский язык у них неодинаковый, констатировал Волох. Он предложил для начала ввести такой экзамен только в одном регионе РФ, чтобы опробовать его в качестве эксперимента. Также в случае введения единого экзамена необходимо усилить роль подготовительных курсов при вузах, отметил он.
Руководитель Центра помощи мигрантам Вадим Коженов считает, что у российских вузов есть показатель по количеству обучающихся у них иностранцев. Поэтому, если человек с иностранным паспортом хочет поступить в российский вуз, для него главное – набрать минимальные баллы и оплатить учебу, сказал он.
Собеседник «Ведомостей», который в 2025 г. присутствовал на последней попытке сдачи экзамена (комиссии) в магистратуре ведущего столичного вуза вместе с китайскими студентами, рассказал, что многие из них, уже поступив, все равно очень плохо говорили по-русски и не всегда понимали суть вопроса, который задавал экзаменатор.
«Ведомости» направили запрос в МВД РФ, чтобы узнать, фиксировали ли сотрудники ведомства случаи коррупции при сдаче иностранных студентов экзаменов по русскому языку в 2025–2026 гг.