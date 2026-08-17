Суд приговорил Льва Шлосберга к 11 годам колонии

Шлосберг был арестован и отправлен в СИЗО в декабре 2025 г. Обвинение по статье о дискредитации армии было выдвинуто после его дебатов с историком Юрием Пивоваровым (считается в России иноагентом), где Шлосберг отстаивал позицию о необходимости прекращения огня на Украине. Обвинение строилось на том, что Шлосберг разместил в «Одноклассниках» ролик с этими дебатами. Политик заявлял, что не размещал этот ролик и не администрирует страницу в этой соцсети. По статье о фейках он проходил из-за репоста обложки британской газеты Daily Mirror в феврале 2022 г.