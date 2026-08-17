Суд приговорил Льва Шлосберга к 11 годам колонии

Суд приговорил Льва Шлосберга к 11 годам колонииОн счел его виновным в распространении фейков и дискредитации армии
Заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга
Оглашение приговора должно было пройти в 10:30 мск, одновременно с заседанием по вопросу снятия федерального списка «Яблока» с выборов в Госдуму в Верховном суде России. Однако оглашение было перенесено на 16:00 мск. Гособвинение запрашивало для 63-летнего Шлосберга 12 лет и один месяц колонии.
Шлосберг был арестован и отправлен в СИЗО в декабре 2025 г. Обвинение по статье о дискредитации армии было выдвинуто после его дебатов с историком Юрием Пивоваровым (считается в России иноагентом), где Шлосберг отстаивал позицию о необходимости прекращения огня на Украине. Обвинение строилось на том, что Шлосберг разместил в «Одноклассниках» ролик с этими дебатами. Политик заявлял, что не размещал этот ролик и не администрирует страницу в этой соцсети. По статье о фейках он проходил из-за репоста обложки британской газеты Daily Mirror в феврале 2022 г.
Политик не признал вину.
Уголовное преследование псковского политика началось в октябре 2024 г. Тогда региональный Следственный комитет возбудил против него дело по статье о неисполнении обязанностей иноагента, по которой через год ему назначили 420 часов обязательных работ. Его включили в реестр Минюста в июне 2023 г. и с того момента дважды оштрафовали по иноагентской статье.