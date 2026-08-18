Зампреда «Яблока» Льва Шлосберга приговорили к 11 годам колонии

Зампреда «Яблока» Льва Шлосберга приговорили к 11 годам колонииЭто уже второй руководитель партии, получивший реальный срок
Псковский городской суд приговорил заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга
Политик находился в СИЗО с 5 декабря 2025 г. Обвинение по статье о дискредитации армии было выдвинуто после его дебатов с историком Юрием Пивоваровым
Шлосберг был признан иностранным агентом 16 июня 2023 г. Он заседал в Псковском областном собрании депутатов двух созывов с 2011 по 2021 г. В августе 2021 г. был снят с выборов в облсобрание и Госдуму за участие в деятельности штаба организации, к тому моменту признанной экстремистской и внесенной в реестр иноагентов. С 1996 по 2023 г. Шлосберг возглавлял псковское «Яблоко». В конце 2025 г. политика внесли в реестр экстремистов и террористов. В том же году его приговорили к 420 часам обязательных работ за публикацию материалов без плашки, обязательной для публичных выступлений гражданина в статусе иностранного агента.
Среди шести зампредов «Яблока» преследование за два последних года не коснулось только Анны Черепановой (а давний соратник Григория Явлинского Сергей Иваненко умер 4 сентября 2024 г.). В сентябре 2024 г. иноагентом был объявлен глава тульского отделения Владимир Дорохов
На предыдущих выборах в нижнюю палату в 2021 г. список возглавлял Рыбаков. Тогда партия получила 753 268 голосов (1,34%). Но в этот раз Рыбаков участвовать в выборах не смог – в декабре его признали виновным в демонстрации экстремистской символики и атрибутики (ст. 20.3 КоАП РФ), что лишило его пассивного избирательного права. Федеральный список возглавил председатель челябинского отделения «Яблока» Ярослав Щербаков.
В 2016 г. первую строчку в списке занимал Явлинский (1,99%). Последний раз «Яблоко» в Госдуме было представлено в третьем созыве (2000–2003 гг.), у него была фракция из 21 депутата (5,9% голосов). Это больше, чем, например, у блока Жириновского (ЛДПР): 17 человек. В 2003 г. «Яблоко» получило 4,3% голосов и не прошло в парламент.
«Заведение дел против почти всего руководящего состава и перспектива посадки всерьез и надолго <...> Шлосберга превращают финал комичной истории кружка интеллигентов-менторов в белых пальто в жертвенный подвиг», – говорил «Ведомостям» политолог Константин Калачев. Как «Яблоко» ни пыталось пройти по тонкому льду – остаться системной партией, лед под ним треснул, отмечал он.