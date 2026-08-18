Зампреда «Яблока» Льва Шлосберга приговорили к 11 годам колонии

Шлосберг был признан иностранным агентом 16 июня 2023 г. Он заседал в Псковском областном собрании депутатов двух созывов с 2011 по 2021 г. В августе 2021 г. был снят с выборов в облсобрание и Госдуму за участие в деятельности штаба организации, к тому моменту признанной экстремистской и внесенной в реестр иноагентов. С 1996 по 2023 г. Шлосберг возглавлял псковское «Яблоко». В конце 2025 г. политика внесли в реестр экстремистов и террористов. В том же году его приговорили к 420 часам обязательных работ за публикацию материалов без плашки, обязательной для публичных выступлений гражданина в статусе иностранного агента.