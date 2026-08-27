Создание семьи оказалось на предпоследнем месте в приоритетах молодежи

Пик сомнений в своих силах при достижении целей у молодежи приходится на 25–29 лет: в этом возрасте вера в зависимость успеха от личных усилий падает до 50% против 61% у 14–17-летних, говорится в исследовании ВЦИОМа. Опыт несбывшихся ожиданий и разрыва между планами и результатом является частью взросления, добавила психоаналитический психотерапевт сервиса «Ясно» Мария Игнатьева. Но каждый второй молодой россиянин все равно отмечает ярко выраженную тревогу перед будущим, сказал заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик. Реакцией на неопределенность, по его словам, становится сокращение горизонта планирования.