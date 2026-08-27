Создание семьи оказалось на предпоследнем месте в приоритетах молодежи

Создание семьи оказалось на предпоследнем месте в приоритетах молодежиКаждый второй отмечает тревогу перед будущим, что сокращает горизонт планирования, говорят эксперты
Российская молодежь не считает создание семьи приоритетной целью на ближайшие один-два года, следует из исследования Аналитического центра ВЦИОМ. Этой задаче участники опроса 14–17 и 18–24 лет отвели предпоследнее место в списке из девяти жизненных приоритетов. Вместо этого молодые люди сконцентрированы на достижении материального благополучия, здоровье и карьере, а подростков в первую очередь интересует получение новых знаний.
По мере взросления структура приоритетов россиян меняется, но вступление в брак и воспитание детей не входят в тройку основных жизненных целей даже у респондентов 25–29 и 30–35 лет. Несмотря на это, у старших представителей молодежи появляются собственные семьи, следует из результатов исследования. Почти половина (44%) опрошенных в возрасте 30–35 лет сообщили, что уже реализовались в этой сфере. Еще 18% высоко или скорее высоко оценили возможность создания семьи.
Ценность семьи у молодежи есть, но она проявляется не в студенческие годы, подчеркнул гендиректор Фонда содействия изучению общественного мнения ВЦИОМ Константин Абрамов во время презентации исследования. По его словам, молодые люди сегодня прагматичны. В первую очередь они стремятся построить «фундамент жизни»: получить образование и найти стабильную работу. Только после этого молодые россияне готовы создавать семью и рожать детей, согласилась руководитель дирекции социологического сопровождения «Движения первых» Румия Ромашкина.
Настроения российской молодежи укладываются в общемировой тренд, сказал «Ведомостям» социолог Денис Волков. Решением в сложившейся ситуации может стать адаптация демографической политики к существующим тенденциям. В частности, следует поддерживать желающих создать семью в более старшем возрасте через программы ЭКО. Облегчить решение завести ребенка для людей любого возраста может материальная и социальная поддержка: доступное жилье и развитая инфраструктура – ясли, детские сады, поликлиники, добавил Волков.
Как считали
Государству необходимо выстроить понятную причинно-следственную связь между усилиями молодых людей и их результатом, подчеркнул директор департамента социального прогнозирования и моделирования Института социальной архитектуры Руслан Юсупов на презентации опроса. Важно объяснить, как образование приводит к работе, работа – к доходу, доход – к жилью, а жилье и достойное материальное положение – к возможности создать семью. В противном случае молодое поколение продолжит откладывать долгосрочные решения.
Пик сомнений в своих силах при достижении целей у молодежи приходится на 25–29 лет: в этом возрасте вера в зависимость успеха от личных усилий падает до 50% против 61% у 14–17-летних, говорится в исследовании ВЦИОМа. Опыт несбывшихся ожиданий и разрыва между планами и результатом является частью взросления, добавила психоаналитический психотерапевт сервиса «Ясно» Мария Игнатьева. Но каждый второй молодой россиянин все равно отмечает ярко выраженную тревогу перед будущим, сказал заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН Тимофей Нестик. Реакцией на неопределенность, по его словам, становится сокращение горизонта планирования.
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В таких обстоятельствах психика выбирает стратегию закрепления в том, что зависит от человека лично, объяснила Игнатьева. Семья же иногда воспринимается как зона повышенной уязвимости. Вероятно, молодые люди не чувствуют себя в безопасности в условиях экономической, политической и социальной нестабильности, предположила семейный психолог платформы Alter Анна Николаева.
Исследования ценностей молодежи – это давно сформировавшееся направление в российской социологии и их результаты важны прежде всего для понимания того, что движет обществом, объяснила «Ведомостям» директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ Ирина Мерсиянова. Она подчеркнула, что ценностные основания поведения любой возрастной группы вызывают научный интерес и могут влиять на госполитику.