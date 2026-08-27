Что говорят о вопросах психологической помощи детям погибших участников СВО

Сейчас дети участников спецоперации имеют право на льготное поступление в вузы и колледжи, бесплатное питание в образовательных учреждениях, а также первоочередное зачисление в детские сады и школы. Детям тех военнослужащих, которые попали в плен или пропали без вести, назначается ежемесячная соцвыплата.

Не стоит «хороводить» вокруг детей, потерявших отцов, считают в ОП РФ