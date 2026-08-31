Что изменится для россиян в сентябре

Что изменится для россиян в сентябреНачало внедрения цифрового рубля и единого QR-кода, отказ от телефонов на уроках и Болонской системы
В России с сентября начинается массовое внедрение цифрового рубля и переход к единому QR-коду для оплаты товаров и услуг. Росфинмониторинг станет напрямую получать данные о платежах и переводах граждан, а для матерей с детьми до трех лет нельзя будет вводить испытательный срок при приеме на работу. Об этих и других изменениях, которые ждут россиян в первый месяц осени, – в материале «Ведомостей».
Росфинмониторинг начнет отслеживать переводы россиян
Росфинмониторинг с 1 сентября начнет напрямую и безвозмездно получать сведения о платежах и переводах по картам, операциям через Систему быстрых платежей (СБП) и единый QR-код от оператора карт «Мир», Национальной системы платежных карт (НСПК). Ранее финразведка запрашивала такую информацию в банках.
В самом Росфинмониторинге говорили «Ведомостям», что изменения призваны усовершенствовать национальную антиотмывочную систему и снизить нагрузку на кредитные организации, при этом гражданам они каких-либо неудобств не принесут. Конкретные сроки, способы передачи, объем и состав информации стороны определят соглашением, которое также предстоит согласовать с Банком России.
Цифровые рубли станут доступны россиянам
С 1 сентября в России стартует массовое внедрение цифрового рубля – особой формы российской нацвалюты, которая будет выпускаться в дополнение к наличным и безналичным деньгам. Эмитентом на спецплатформе выступает ЦБ. Регулятор лично отвечает за открытие, приостановку и закрытие цифровых счетов, а также самостоятельно проводит операции и контролирует соблюдение правил. Теперь российские физлица и компании смогут открывать специальные счета на платформе ЦБ через приложения банков. Для граждан все операции с цифровыми рублями будут бесплатны (но лимит пополнения кошелька составит не более 300 000 руб. в месяц), для бизнеса же предусмотрены более выгодные комиссии – 0,3% за платежи.
Начинается переход к единому QR-коду
Вместе с цифровыми рублями россиян ждет еще одно нововведение в области оплаты товаров и услуг – начало перехода к единому платежному QR-коду. Его оператором станет НСПК. Новый инструмент заменит различные QR-коды и позволит выбирать между несколькими способами оплаты, включая СБП, платежный сервис банка, рассрочку и цифровой рубль. При этом предусмотренные программами лояльности кешбэки и бонусы сохранятся. У российских банков есть время до марта 2027 г. для перехода на универсальный QR-код.
При рождении второго ребенка можно взять ипотечные каникулы
С 1 сентября семьи при рождении (или усыновлении) второго ребенка и последующих детей вправе получить кредитные каникулы по ипотечному договору сроком на полтора года. Прежде такая льгота предоставлялась на полгода при условии снижения доходов более чем на 20% и превышения расходов на обслуживание займа над 40% среднемесячных поступлений. У меры есть ограничения. Так, сумма кредита не должна превышать 15 млн руб., а жилье должно быть единственным пригодным для постоянного проживания. Получить каникулы можно только один раз по каждому договору.
Лимит сверхурочной работы вырастет вдвое
В России с 1 сентября максимальный лимит сверхурочной работы увеличен с 120 до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением, распространяющимся на работодателя. При этом для отдельных категорий ограничение в 120 часов остается неизменным. В их число вошли сотрудники государственных и муниципальных учреждений, чья нагрузка превышает четверть нормы рабочего времени, а также работники с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4. Работники пенсионного возраста и сотрудники с вредными условиями труда подклассов 3.1 и 3.2 могут привлекаться к сверхурочной деятельности сверх лимита только с письменного согласия и при соблюдении дополнительных требований. Оплата первых 120 часов производится не менее чем в полуторном размере, а начиная с 121‑го часа – не менее чем в двойном.
Для матерей с детьми до трех лет отменят испытательный срок
С 1 сентября работодатели больше не смогут устанавливать испытательный срок срок при приеме на работу женщин с детьми до трех лет (прежде только до полутора лет). Сейчас в России порядка 1 млн жительниц страны находятся в отпуске по уходу за ребенком. Только 76% женщин возвращаются к своему работодателю, а 25% считают необходимым поменять место работы.
Имущество выступающих против РФ релокантов смогут арестовывать
С 1 сентября вступает в силу закон, усиливающий ответственность релокантов, совершивших за границей административные правонарушения, направленные против интересов России. Документ позволяет накладывать арест на имущество и замораживать денежные средства на банковских счетах. При этом стоимость арестованного имущества не ограничивается размером назначенного штрафа. Под действие нормы попадают такие деяния, как дискредитация Вооруженных сил РФ, призывы к введению санкций против России, пропаганда нацистской символики, производство и распространение экстремистских материалов, а также неуплата штрафов по этим статьям.
Появится возможность установить самозапрет на участие в азартных играх
С 1 сентября россияне смогут оформить самозапрет на участие в азартных играх: для этого нужно подать заявление в «Единый регулятор азартных игр» через «Госуслуги» или МФЦ, указав срок не менее 12 месяцев. До истечения этого срока отозвать запрет нельзя. Организаторы игр не вправе принимать ставки от таких граждан, выдавать им фишки в обмен на деньги и наоборот, а также направлять рекламу. В игорных залах они обязаны размещать QR-код со ссылкой на раздел «Госуслуг», через который оформляется самозапрет.
Заработают новые правила перевозки багажа и животных в такси
С 1 сентября вступят в силу обновленные нормы перевозки багажа, ручной клади и животных в такси, автобусах и городском электротранспорте. Таксопарки смогут самостоятельно устанавливать допустимые габариты и количество ручной клади, а также определять порядок ее размещения. Если вещи не поместятся в багажник, их можно с разрешения водителя положить в салон. При этом они не должны мешать водителю, пачкать или повреждать транспортное средство. Инвалидные коляски пассажиров с ограниченными возможностями будут перевозиться бесплатно. Собак в такси можно будет провозить только в намордниках, на поводке и с подстилкой. А мелких животных – в контейнерах с глухим дном и притоком воздуха.
Продавать сигареты и вейпы на остановках запретят
С 1 сентября вступит в силу запрет на продажу сигарет, вейпов и другой табачной и никотинсодержащей продукции на остановках городского и пригородного общественного транспорта. Исключение предусмотрено лишь для тех торговых объектов, которые являются единственными местами продажи такой продукции в своих населенных пунктах.
Новые правила заселения в гостиницы
С 1 сентября отели, в которых есть более 50 номеров, будут обязаны заселять туристов без документов через Max. Возможность заполнить анкету гостя через национальный мессенджер появилась еще в феврале. Для отелей с номерным фондом менее 50 номеров переход на онлайн-заселение станет обязательным с сентября 2028 г.
Создать цифровой ID в Max могут совершеннолетние граждане России. Для этого необходимо зайти в раздел профиля «Цифровой ID», нажать «Добавить документы», предоставить согласие на «Госуслугах» и подтвердить действие.
Заработает закон об ИИ в России
С 1 сентября заработают отдельные положения закона о поддержке развития технологий ИИ в России. Документ закрепляет базовые понятия, включая определение искусственного интеллекта, и устанавливает принципы регулирования отношений, связанных с большими фундаментальными моделями. Закон также вводит категории «суверенных» и «национальных» моделей ИИ: для них предусмотрены требования по локализации обработки данных на территории РФ с участием российских юрлиц, а также меры поддержки разработчиков. В марте 2027 г. вступят в силу другие нормы, например, касающиеся соблюдения авторских прав на результаты интеллектуальной деятельности при использовании ИИ.
Заработает закон о криптовалютах
С 1 сентября вступит в силу закон, который вводит правовые основы для обращения криптовалют в России. В соответствии с ним криптовалюта признается имуществом, а граждане и компании могут ей законно владеть и распоряжаться. Главное ограничение – внутри страны платежи в цифровой валюте по-прежнему запрещены, но ее можно использовать во внешнеэкономических сделках (как физическим, так и юридическим лицам). Регулирование и надзор в сфере обращения криптовалют будет осуществлять Банк России. Правительство по согласованию с ЦБ и ФСБ сможет устанавливать особый режим обращения цифровых валют для защиты экономических интересов и обеспечения безопасности государства.
При переезде в другой субъект РФ можно оставить номер телефона
При переезде в другой регион России гражданин сможет сохранить свой номер телефона. Для этого абоненту достаточно подать заявление оператору связи через «Госуслуги» или сайт компании. Та же возможность предусмотрена и при смене оператора в другом субъекте РФ.
Школьники не смогут использовать телефоны на уроках
С 1 сентября вступит в силу приказ Минпросвещения, закрепляющий запрет на использование мобильных телефонов на уроках. Исключениями являются случаи или ситуации, когда есть угроза жизни и здоровью обучающихся и работников школы. Документ также регулирует посещаемость учениками общеобразовательных учреждений, предусматривает контроль руководящим составом организации за обучающимися и возможность обучения учеников второй год в случае получения неудовлетворительных результатов по итогам государственной аттестации.
Начало ухода от Болонской системы
С 1 сентября российские вузы начнут поэтапный отказ от Болонской двухуровневой системы высшего образования (бакалавриат и магистратура), в которую Россия вошла в 2003 г. Ей на смену придет новая модель: базовое высшее образование от четырех до шести лет (замена бакалавриата) и специализированное высшее образование от одного года до трех лет (замена магистратуры). Аспирантура выделяется в отдельный уровень подготовки научных и научно-педагогических кадров. Пилотный проект по отказу от Болонской системы начался еще в 2023 г., полный переход завершится в течение трех лет.