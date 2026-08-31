Что изменится для россиян в сентябре

В России с 1 сентября максимальный лимит сверхурочной работы увеличен с 120 до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением, распространяющимся на работодателя. При этом для отдельных категорий ограничение в 120 часов остается неизменным. В их число вошли сотрудники государственных и муниципальных учреждений, чья нагрузка превышает четверть нормы рабочего времени, а также работники с вредными условиями труда подклассов 3.3 и 3.4. Работники пенсионного возраста и сотрудники с вредными условиями труда подклассов 3.1 и 3.2 могут привлекаться к сверхурочной деятельности сверх лимита только с письменного согласия и при соблюдении дополнительных требований. Оплата первых 120 часов производится не менее чем в полуторном размере, а начиная с 121‑го часа – не менее чем в двойном.