ВОЗ продолжает выявлять заражения вирусом оспы обезьян с измененным геномом

ВОЗ продолжает выявлять заражения вирусом оспы обезьян с измененным геномомДля россиян опаснее выявленная в Астраханской области лихорадка Западного Нила, считают врачи
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала третий случай заражения рекомбинантным вирусом оспы обезьян. Об этом говорится в полугодовом отчете организации. Инфекция была выявлена в Катаре у мужчины, вернувшегося из поездки в Саудовскую Аравию. Ранее два аналогичных случая были зарегистрированы в Великобритании и Индии. Все три эпизода, по данным ВОЗ, были завозными и не привели к дальнейшему распространению инфекции.
Оспа обезьян – вирусное заболевание, которое передается от человека к человеку при тесном общении: во время прикосновений, поцелуев, половых контактов, а также через вещи больного. У пациентов наблюдаются сыпь, лихорадка, боли в мышцах и увеличение лимфоузлов, следует из информационного бюллетеня ВОЗ о заболевании. В большинстве случаев симптомы сохраняются 2–4 недели, после чего инфицированный человек выздоравливает.
Впервые вирус был обнаружен у обезьян в 1958 г. Затем заболевание периодически выявляли у жителей стран Африки, а в 2022 г. вспышка оспы обезьян охватила все регионы мира.
Она была вызвана западноафриканской генетической линией вируса, рассказал «Ведомостям» профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Шахмарданов. Существует и центральноафриканский вариант – их скрещивание приводит к возникновению рекомбинантных штаммов.
Теоретически такой вариант вируса оспы обезьян может быть опаснее других штаммов, но подтверждающих это данных пока нет, говорит инфекционист «Инвитро» Андрей Поздняков. По его словам, подавляющее большинство рекомбинантов не получают никаких преимуществ и оказываются эволюционным тупиком. Появление рекомбинантного штамма – не повод для тревоги, а сигнал к усилению геномного надзора, добавил инфекционист.
С января 2022 г. по июнь 2026 г. в 145 странах мира было подтверждено 188 847 случаев заражения оспой обезьян, из которых только 521 закончился смертью пациента (летальность – 0,3%). За это время гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус дважды объявлял вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного масштаба. В первом полугодии 2026 г. ВОЗ зафиксировала 10 908 новых заражений вирусом. В среднем еженедельно в мире выявляли порядка 420 новых случаев, а текущий риск инфекции для глобального здравоохранения в ВОЗ назвали умеренным.
Беспокойство организации вызывает преимущественно ситуация в эндемичных регионах Африки. На этой территории фиксируются самые высокие показатели смертности от инфекции среди детей до пяти лет. При этом диагностические возможности в африканских регионах остаются ограниченными. Например, из-за сложностей с содержанием и снабжением лабораторий в Республике Конго тестирование на оспу обезьян проводят только восемь из 28 лабораторий.
Отечественные меры профилактики
В группе риска оказываются люди с ослабленным иммунитетом и, в частности, с ВИЧ-инфекцией, говорится в публикации ВОЗ. Оспа обезьян у них может протекать с некротическими поражениями, вторичными бактериальными инфекциями и поражением внутренних органов, объяснил Шахмарданов. В связи с этим эксперт призвал рассматривать инфекцию как «индикаторную болезнь» для ВИЧ и внедрить обязательный скрининг на вирус при подозрении на оспу обезьян.
Риск завоза оспы обезьян в Россию, по мнению Позднякова, существует – но вероятность активного распространения вируса внутри страны низкая. Куда более серьезной угрозой Шахмарданов считает инфекции, которые уже «стучатся в границы» или активно циркулируют на южных рубежах страны. Это, например, крымская геморрагическая лихорадка. Она переносится клещами в степных районах России и характеризуется высокой летальностью.
Беспокойство, по словам Шахмарданова, вызывает и лихорадка Западного Нила. Вирус передается человеку через укусы инфицированных комаров, а его природными резервуарами являются птицы и грызуны. 31 августа два случая заболевания зарегистрировали в Астраханской области, говорится в сообщении местного Роспотребнадзора. Регион является природным очагом инфекции, уточнили в службе.
Шахмарданов отметил, что внутри страны находится и другая «бомба замедленного действия» – туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью. По его мнению, завоз нового штамма может стать серьезным вызовом для фтизиатров. Опасность представляют и вирусы гриппа птиц: они постоянно мутируют и могут приобрести способность легко передаваться от человека к человеку. Поздняков же указал риски завоза кори, тропической малярии, лихорадки денге и чикунгуньи.
«Ведомости» направили запрос в Роспотребнадзор с просьбой уточнить, регистрировались ли в России случаи заражения оспой обезьян и какие меры сегодня предпринимаются для мониторинга ситуации.