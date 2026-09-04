ВОЗ продолжает выявлять заражения вирусом оспы обезьян с измененным геномом

В группе риска оказываются люди с ослабленным иммунитетом и, в частности, с ВИЧ-инфекцией, говорится в публикации ВОЗ. Оспа обезьян у них может протекать с некротическими поражениями, вторичными бактериальными инфекциями и поражением внутренних органов, объяснил Шахмарданов. В связи с этим эксперт призвал рассматривать инфекцию как «индикаторную болезнь» для ВИЧ и внедрить обязательный скрининг на вирус при подозрении на оспу обезьян.