Онищенко назвал главные смертоносные болезни на ближайшие пять лет
Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, а также грипп будут основными смертоносными болезнями в ближайшие пять лет. Об пишет ТАСС со ссылкой на академика РАН, эпидемиолога, заместителя президента РАО Геннадия Онищенко.
При этом гриппозная инфекция эскалирует развитие кардиологических заболеваний и дает осложнения. Онищенко заверил, что за 20 лет перечень болезней с высокой смертностью не изменился, и даже во время распространения COVID-19 грипп наносил не меньше вреда. По его словам, коронавирус даже помогал меньше болеть гриппом, потому что власти начали вводить ограничительные меры по нераспространению инфекции.
Говоря о появлении новых инфекций, академик отметил, что оспа обезьян уже зашла в человеческую популяцию, но на первом месте по-прежнему холера, седьмая пандемия которой, начавшаяся в 1960 г., еще не закончилась. Для России эта болезнь малоактуальна, добавил Онищенко.
21 апреля Онищенко предупредил о риске эпидемии ожирения в России.