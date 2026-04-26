CNY Бирж.10,98-0,81%UTAR11,48-0,17%CHMK3 985-0,87%IMOEX2 733-1,39%RTSI1 139,93-2,29%RGBI119,95+0,05%RGBITR824,01+5,58%
Главная / Общество /

Онищенко назвал главные смертоносные болезни на ближайшие пять лет

Ведомости

Сердечно-сосудистые, онкологические и эндокринные заболевания, а также грипп будут основными смертоносными болезнями в ближайшие пять лет. Об пишет ТАСС со ссылкой на академика РАН, эпидемиолога, заместителя президента РАО Геннадия Онищенко.

При этом гриппозная инфекция эскалирует развитие кардиологических заболеваний и дает осложнения. Онищенко заверил, что за 20 лет перечень болезней с высокой смертностью не изменился, и даже во время распространения COVID-19 грипп наносил не меньше вреда. По его словам, коронавирус даже помогал меньше болеть гриппом, потому что власти начали вводить ограничительные меры по нераспространению инфекции.

Говоря о появлении новых инфекций, академик отметил, что оспа обезьян уже зашла в человеческую популяцию, но на первом месте по-прежнему холера, седьмая пандемия которой, начавшаяся в 1960 г., еще не закончилась. Для России эта болезнь малоактуальна, добавил Онищенко.

21 апреля Онищенко предупредил о риске эпидемии ожирения в России.

