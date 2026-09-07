Финансирование колледжей и техникумов выросло в 2,4 раза за 10 лет

В 2023 г. была принята поправка в закон, которая разрешает колледжам открывать учебные предприятия в своей структуре, напомнил эксперт «Народного фронта» Дмитрий Глушко. На рост объема выделяемых средств также повлияло софинансирование учебных заведений предприятиями, добавил он. Компании, как отметила Абанкина, также берут на себя обязательства по организации практики и трудоустройству выпускников. При этом речь идет не о 2–3 неделях практики, а о практической подготовке продолжительностью минимум полгода, чтобы не возникало разрыва между требованиями работодателей и компетенциями выпускников, говорит она.