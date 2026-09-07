Финансирование колледжей и техникумов выросло в 2,4 раза за 10 лет

Финансирование колледжей и техникумов выросло в 2,4 раза за 10 летВ основном это произошло за счет федерального проекта «Профессионалитет» и участия бизнеса
Объем средств, поступивших организациям среднего профессионального образования (СПО), в 2025 г. достиг 574 млрд руб. (+10,5% год к году). За 10 лет объем поступлений вырос более чем в 2,4 раза – в 2016 г. он составлял 238 млрд руб. Такие данные Министерства просвещения опубликованы в Единой межведомственной информационно-статистической системе.
При этом число учебных корпусов организаций СПО за те же 10 лет, напротив, сократилось на 6%. В 2025 г. насчитывалось 11 436 учебно-лабораторных зданий, в 2016 г. – 12 170. Максимальным показатель был в 2017 г. – 12 419 зданий, после чего он преимущественно снижался.
Число общежитий за 10 лет выросло на 5% до 3298. Максимума показатель достиг в 2021 г., когда насчитывалось 3352 общежития. Количество студентов колледжей и техникумов, проживающих в общежитиях, за 10 лет увеличилось на 6% до 384 854 человек. Максимальным показатель был в 2024 г. – 394 013 человек. В 2025 г. он снизился на 2% по сравнению с предыдущим годом.
Рост объема средств, поступающих организациям СПО, не такой бурный, как могло бы показаться, нормативы бюджетного финансирования повышаются в том числе пропорционально темпам инфляции, говорит научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.
Вместе с этим большой вклад в увеличение финансирования, по ее словам, внесли средства программ развития образования, в том числе федеральные субсидии. Они направлялись на создание и развитие федерального проекта «Профессионалитет», переоснащение колледжей и ремонт общежитий. Из федерального бюджета на «Профессионалитет» в 2024 г. было выделено почти 19 млрд руб., в 2025 г. – 23 млрд руб., а в 2026 г. – 34 млрд руб. Дополнительным источником федерального финансирования стало открытие программ СПО в университетах, отмечает Абанкина.
Расходы также увеличивались вслед за ростом числа тех, кто выбирает этот уровень образования. То есть росли контрольные цифры приема, а значит, и объем бюджетного финансирования, пояснила она. Повышенный спрос на СПО наблюдается и в этом учебном году. Число абитуриентов, подавших документы в колледжи и техникумы, выросло на 13,4% год к году – до 3,8 млн человек, сообщал 20 августа «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.
Заметную роль сыграло и платное образование: сейчас его доля по востребованным профессиям и специальностям составляет около 30%, говорит эксперт. Эти средства также осваиваются для переоснащения колледжей.
Проект «Профессионалитет»
В 2023 г. была принята поправка в закон, которая разрешает колледжам открывать учебные предприятия в своей структуре, напомнил эксперт «Народного фронта» Дмитрий Глушко. На рост объема выделяемых средств также повлияло софинансирование учебных заведений предприятиями, добавил он. Компании, как отметила Абанкина, также берут на себя обязательства по организации практики и трудоустройству выпускников. При этом речь идет не о 2–3 неделях практики, а о практической подготовке продолжительностью минимум полгода, чтобы не возникало разрыва между требованиями работодателей и компетенциями выпускников, говорит она.
За последние 10 лет материальная база организаций СПО модернизировалась очень высокими темпами, добавил старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин. Было построено и отремонтировано большое количество корпусов, в том числе общежитий, а малые и старые здания выводились из эксплуатации. По его словам, студентов СПО в стране насчитывается несколько миллионов, но основная их масса в общежитиях не нуждается – это выпускники 9-х классов, которые живут в населенных пунктах, где и находятся учебные заведения.