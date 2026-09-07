Предприятия ЖКХ просят разъяснить указ о защите критической инфраструктуры

Объекты коммунальной инфраструктуры – котельные, водозаборы, очистные сооружения, электросетевое хозяйство – проектировались без расчета на угрозы подобного рода, говорит зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. Специальной защиты от беспилотников на подавляющем большинстве из них нет, а таких объектов по стране тысячи и значительная часть эксплуатируется малым и средним бизнесом, продолжила она. Неопределенность терминов и открытость указа оставляет жилищную сферу в серой зоне: владелец не может достоверно определить, распространяется ли на него новый режим, говорит Киракосян. В условиях регулируемых тарифов в коммунальной сфере собственного источника для финансирования антидроновой защиты у предприятий нет, отметила она.