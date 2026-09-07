Предприятия ЖКХ просят разъяснить указ о защите критической инфраструктуры

Предприятия ЖКХ просят разъяснить указ о защите критической инфраструктурыВ условиях регулируемых тарифов средств на антидроновую защиту у них нет, считают эксперты
Ассоциация предприятий сферы ЖКХ «Объединенный жилищно-коммунальный совет» направила в Минстрой, Минэнерго и Минобороны письма с просьбой разъяснить подписанный 24 августа президентом Владимиром Путиным указ № 604 «О мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ». Предприятия обеспокоены правовой неопределенностью по ряду вопросов, связанных с точным перечнем таких объектов, требуемыми мерами защиты и порядком введения временного управления. «Ведомости» ознакомились с содержанием письма.
Указ разрешает передавать объекты критической инфраструктуры во временное управление государства, если владельцы не обеспечили их безопасность. К объектам критической инфраструктуры отнесены в том числе объекты коммунальной инфраструктуры, энергетики, жизнеобеспечения, топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а также «иные объекты, имеющие особо важное значение».
В письмах трем министерствам говорится, что предприятия отрасли ЖКХ готовы обеспечить безопасность объектов, но действующее законодательство не в полной мере раскрывает вышеуказанные понятия. В частности, указ не содержит определений «объектов коммунальной инфраструктуры», «объектов жизнеобеспечения», «критически важных и потенциально опасных объектов», «объектов энергетики», а равно не регулирует критерии отнесения этой инфраструктуры к категории критической, сказано в письмах. Ассоциации необходим исчерпывающий перечень видов или типов объектов критической инфраструктуры, которые относятся к ТЭКу, ЖКХ, энергетике, жизнеобеспечению и др., говорится в письме.
Кроме этого действующее законодательство содержит перечень мер по обеспечению безопасности только применительно к объектам ТЭКа. В отношении других объектов исчерпывающий перечень мер отсутствует, отмечается в письмах. Предприятия ЖКХ просят предоставить такой перечень, а также список органов государственной власти, имеющих полномочия по надзору за соблюдением мер безопасности.
Также большое значение при соблюдении положений указа президента имеет процедура выявления фактов нарушения требований безопасности объектов, говорится в документе. Необходимо дополнительно разъяснить основания и порядок принятия решений о передаче во временное государственное управление имущества, имущественных прав, ценных бумаг, долей в уставных капиталах, принадлежащих владельцам предприятий. Требуют разъяснений и основания для прекращения этого решения.
В ассоциацию постоянно обращаются предприятия из всех регионов страны, пояснил «Ведомостям» ее исполнительный директор Марк Геллер. Директора теплосетей, водоканалов и ресурсоснабжающих организаций хотят работать в правовом поле, особенно в преддверии сложного отопительного сезона, пояснил он.
Крупные предприятия РФ включаются в зонально-объектовую систему ПВО, сказал первый зампредседателя правительства Денис Мантуров в интервью ТАСС 2 сентября. Отдельных систем обнаружения, оповещения и отражения атак, существующих вне контура Минобороны РФ, быть не может, добавил он.
Компания может попасть под действие указа, если неоднократно и сознательно саботировала выполнение решений единого национального центра, региональных штабов, силовых органов и правительственной подкомиссии, пояснил он. Он отметил, что уже есть предприятия, которым неоднократно указывали на недостатки в обеспечении безопасности и восстановлении пострадавших объектов. Для них вопросы о введении временного управления будут рассматриваться в первую очередь, добавил Мантуров.
Объекты коммунальной инфраструктуры – котельные, водозаборы, очистные сооружения, электросетевое хозяйство – проектировались без расчета на угрозы подобного рода, говорит зампредседателя комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. Специальной защиты от беспилотников на подавляющем большинстве из них нет, а таких объектов по стране тысячи и значительная часть эксплуатируется малым и средним бизнесом, продолжила она. Неопределенность терминов и открытость указа оставляет жилищную сферу в серой зоне: владелец не может достоверно определить, распространяется ли на него новый режим, говорит Киракосян. В условиях регулируемых тарифов в коммунальной сфере собственного источника для финансирования антидроновой защиты у предприятий нет, отметила она.
По словам источника, близкого к силовым ведомствам, предприятия не имеют доступа к закупкам вооружений армейского образца, например пулеметов, зенитных комплексов, военных систем РЭБ. Но они могут оказать и уже оказывают помощь мобильным огневым группам автотранспортом, а также могут платить надбавки к денежному содержанию, оплачивать размещение, питание и т. д. Сами же предприятия, как и ранее, могут покупать нелетальные средства защиты.
«Ведомости» направили запросы в Минстрой, Минэнерго и Минобороны.