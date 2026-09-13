Как чума изменила Москву

Зато хорошо сохранился Ростокинский акведук на северо-востоке Москвы. У него было также еще одно неофициальное название – «Миллионный», получившее за слухи о суммах, которые пошли на его строительство. Его возвели вместе с Мытищинским водопроводом еще в 1783-1784 гг. В отличие от основной системы, акведук был более надежен и реже перестраивался, но со временем тоже перестал использоваться по назначению и постепенно приходил в запустение.