После объявления режима ЧС президент конфедерации Симонетта Соммаруга выступила с обращением к нации, в котором были перечислены меры по поддержке людей и бизнеса. Предприятиям были предоставлены целевые, гарантированные государством кредиты для поддержания ликвидности до 500 000 франков под ставку 0%. Государство приняло на себя все связанные административные расходы кредитных учреждений. В некоторых случаях сумма кредита может быть и выше, это зависит от ряда факторов, например выручки компании в 2019 г. В этом случае будет применяться процентная ставка 0,5% для кредитов, обеспеченных государственными гарантиями. В других случаях ставка устанавливается по соглашению с банком. Интересно, что крупные организации с выручкой более 500 млн франков не вправе претендовать на такие гарантированные кредиты. В случае нецелевого использования кредитных средств контролирующие лица должника несут субсидиарную ответственность перед кредиторами. Кроме того, всем налогоплательщикам предоставлена отсрочка по уплате налогов и подаче налоговой декларации до конца мая, а также возможность попросить о рассрочке по уплате налогов до восьми месяцев.