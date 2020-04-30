Чрезвычайная ситуация по-женевскиВ Швейцарии продолжает действовать режим ЧС, но с 27 апреля открылись салоны красоты, а ношение масок необязательно
«Нужно действовать так быстро, как это только возможно, но столь медленно, как это диктует необходимость» – так сформулировал стратегию по борьбе с коронавирусом министр внутренних дел Швейцарии Ален Берсе.
В Швейцарии продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный с 16 марта, но правительство уже объявило о постепенном снятии ограничительных мер. Государство пробует нащупать баланс между разумными мерами предосторожности и необходимостью как можно скорее перезапустить экономику и не создавать дополнительных сложностей людям. С 27 апреля начали работать салоны красоты, автомойки, хозяйственные магазины, возобновились стройки. Было решено не вводить требование об обязательном ношении масок – этот вопрос оставлен на усмотрение организаций и граждан.
По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, которые приводит Le Temps, на 26 апреля в Женеве было выявлено 4733 случая заражения (это менее 1% населения). В целом в Швейцарии на 1 млн жителей приходится 3402,6 диагностированного случая заражения, а смертность – 156,9 человека на 1 млн жителей. По данным SwissInfo, всего заражено 29 010 человек, умерло 1699.
Кантоны vs. Берн
Первый зараженный в Швейцарии – в приграничном с Италией кантоне Тичино – был зарегистрирован 25 февраля, через четыре недели после Италии. В этот кантон ежедневно приезжают на работу тысячи итальянцев. На следующий день еще один случай был зарегистрирован в Женеве.
Реакция на связанную с вирусом угрозу во многих странах – это поиски баланса между желанием защититься и опасением перегнуть палку. Для Швейцарии дилемма осложнялась еще и тем, что в конфедерации кантоны имеют большую автономию от Берна, а инициирование референдумов по любому мало-мальски значимому поводу у жителей в крови. Уже в начале марта Швейцария объявила режим «особой ситуации», который включал запрет на собрания более 100 человек, а также выделение дополнительного финансирования фондам страхования от безработицы с целью сохранения доходов населения. Чрезвычайная ситуация, объявленная 16 марта в соответствии с законом 2012 г. «Об эпидемиях», среди прочего позволила ограничить полномочия кантонов и принимать централизованные решения.
В стране действует запрет на все публичные мероприятия и собрания более пяти человек. 90-й Женевский автомобильный салон был отменен буквально за несколько дней до начала. Важное место в борьбе с вирусом отведено требованию соблюдать социальную дистанцию 2 м, а также соблюдать правила гигиены, избегать рукопожатий, до 27 апреля были закрыты многие магазины и заведения. Повсюду развешаны плакаты, стоят антисептики, на сайте правительства размещены информационные видеоролики.
Карантин по-швейцарски
В отличие от многих стран запрета на выход из дома в Швейцарии не было и нет. Правительство объяснило такое решение тем, что полагается на личную ответственность и сознательность граждан. В апреле компания Intervista провела исследование на основании данных смартфонов, которое подтвердило, что швейцарцы значительно ограничили свои передвижения на период чрезвычайной ситуации. В то же время, по данным Google Mobility Report, посещение парков в этот период достигло пика. Люди повсеместно занимаются спортом: бегают, катаются на велосипедах, играют в теннис.
Но в определенных случаях граждане все же обязаны соблюдать самоизоляцию и оставаться дома: это касается людей старше 65 лет или входящих в группу риска, а также имеющих симптомы коронавируса. Для лиц, контактировавших с зараженными, предусмотрен режим самокарантина.
Поскольку швейцарцы в массе своей довольно организованы, на улицах все стали вежливо расходиться на расстоянии, соблюдать дистанцию в очередях, избегать общественного транспорта. Полиция активно использует дроны для контроля. Правительство проводит обезличенный мониторинг соблюдения требований о социальной дистанции на основании данных мобильной связи. К патрулированию подключены пожарные дружины, которые вежливо разъясняют забывчивым гражданам правила поведения во время этой ситуации. Бдительные соседи также могут донести в полицию на нарушителей. За нарушение предписаний предусмотрены штрафы или даже уголовная ответственность.
Швейцария предприняла крупную операцию по репатриации своих граждан, застрявших из-за пандемии за рубежом. Посредством 35 чартерных рейсов в страну было возвращено около 7000 человек. На срок до полугода будет сохраняться ограничение на въезд в страну для лиц, не являющихся гражданами Швейцарии и не имеющих вида на жительство здесь. При этом выезд из страны не ограничен, однако дана рекомендация изучить запреты на въезд в странах назначения.
Помощь бизнесу
После объявления режима ЧС президент конфедерации Симонетта Соммаруга выступила с обращением к нации, в котором были перечислены меры по поддержке людей и бизнеса. Предприятиям были предоставлены целевые, гарантированные государством кредиты для поддержания ликвидности до 500 000 франков под ставку 0%. Государство приняло на себя все связанные административные расходы кредитных учреждений. В некоторых случаях сумма кредита может быть и выше, это зависит от ряда факторов, например выручки компании в 2019 г. В этом случае будет применяться процентная ставка 0,5% для кредитов, обеспеченных государственными гарантиями. В других случаях ставка устанавливается по соглашению с банком. Интересно, что крупные организации с выручкой более 500 млн франков не вправе претендовать на такие гарантированные кредиты. В случае нецелевого использования кредитных средств контролирующие лица должника несут субсидиарную ответственность перед кредиторами. Кроме того, всем налогоплательщикам предоставлена отсрочка по уплате налогов и подаче налоговой декларации до конца мая, а также возможность попросить о рассрочке по уплате налогов до восьми месяцев.
Более 40 млрд франков было немедленно выделено для помощи бизнесу. Знакомый из финансовой сферы рассказал, что оформление кредитов производилось удаленно, а суммы поступали на счет в течение нескольких дней. Самозанятым были также обещаны гарантии сохранения дохода, но здесь процедуры несколько сложнее, и некоторые мои знакомые, с кем я обсуждал ситуацию, сообщили о задержках с выплатами.
Работники, которые не могут работать удаленно или чьи предприятия не работают в связи с вирусом, получили статус временно безработных, им назначены государственные пособия по безработице, составляющие существенную часть обычной зарплаты. По данным SwissInfo, эта мера затронула 1,85 млн работников, или 36% всех лиц, имеющих трудовые соглашения.
Жизнь на удаленке
Многие компании перевели сотрудников на удаленную работу, хотя официального запрета на посещение офисов здесь нет. Все инфраструктурные предприятия (банки, почта, салоны связи) продолжили работу.
Основной вид моей деятельности связан с инвестициями в недвижимость и строительство в Европе. Ограничение поездок и личного общения сильно замедляет темпы, но работа над проектами не останавливается. На рынке появляются интересные возможности, плюс требуется изучать много аналитических материалов, чтобы спрогнозировать будущее после кризиса. Сложностей добавляет то, что старшие дети находятся на удаленном обучении: мы всей семьей можем одновременно оказаться на разных видеоконференциях.
В магазинах нет проблем с продуктами и товарами первой необходимости (если не учитывать туалетную бумагу, ажиотажный спрос на которую в первые недели кризиса еще предстоит изучить специалистам по поведенческой экономике). Но из-за введенных ограничений на входе в магазин стали появляться очереди, ожидание в которых составляет 30–50 минут. Везде появились разметки для соблюдения дистанции, информационные плакаты, прозрачные защитные экраны для персонала на кассах. Я заметил, что в «русских» магазинах очередей практически не бывает, поэтому в нашем рационе заметно прибавилось «отечественных» товаров. Ну и конечно же, я исполнил заложенную на генетическом уровне программу – закупил гречки и тушенки.
Спрос на доставку продуктов вырос настолько, что сроки растянулись на несколько недель, нередко возникала неточность в исполнении заказов. Поэтому я по-прежнему пару раз в неделю езжу за продуктами сам. Все непродовольственные товары приходится заказывать через интернет, сроки доставки заметно выросли. Очень многие рестораны работают навынос. Доставка готовой еды из ресторанов через агрегаторы работает на отлично.
Школы переведены на удаленный режим работы. Через неделю вынужденных каникул у детей началось онлайн-обучение, с заданиями, конференциями и прочим интерактивом. Положительный момент – дети заметно улучшили свои навыки в работе с оргтехникой, а также навыки печати на клавиатуре (младшая дочка открыла для себя Siri – лень и вправду двигатель прогресса).
11 мая планируется открыть общеобразовательные школы. Вузы могут открыться 8 июня, решение об этом будет принято в конце мая.
Система выдержала
Мне удалось обсудить с медицинским работником ситуацию в системе здравоохранения. На примере Женевы можно сказать, что система не была перегружена. Учреждения заранее подготовились к возможному наплыву заболевших. Были оборудованы пункты по предварительному приему пациентов, добавлены места в палатах интенсивной терапии и увеличено количество смен персонала. Плановые медицинские вмешательства были по возможности отложены.
Гражданам было рекомендовано не посещать больницы при легком недомогании; в случае если состояние все же требует медицинской помощи, то необходима предварительная регистрация по телефону.
Работники из зоны риска имеют право по возможности работать удаленно. Работодателям предписаны меры по защите такого персонала либо обязанность отправить человека в отпуск с сохранением заработной платы. Графики работы могут меняться, чтобы исключить поездки в общественном транспорте в часы пик.
Каждый день в 21.00 в Женеве из окон домов раздаются аплодисменты – знак благодарности швейцарцев медицинским работникам. Это только один из примеров, как страна солидарно борется с коронавирусом. Солидарность и дисциплинированность населения позволили обойтись без введения жесткого карантина и начать постепенно снимать ограничения. Однако вслед за пандемией почти наверняка ожидается экономический кризис, с которым еще предстоит справиться.