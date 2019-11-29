Мосгорсуд отклонил жалобу оппозиционеров на решение по иску «Мосгортранса»
Мосгорсуд отклонил жалобу оппозиционеров на решение Коптевского районного суда взыскать с них 1,2 млн убытков, которые понесло ГУП «Мосгортранс» из-за проведения акции 27 июля, передает «Интерфакс».
Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили. Сумма иска будет взыскана с них солидарно.
Мосгортранс считает, что движение маршрутного транспорта 27 июля было задержано из-за перекрытия дорог участниками акции протеста. Это привело к простою транспорта. Однако истец не объяснил, почему за это должны отвечать указанные в иске ответчики.
В Москве летом прошли акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Из-за акций к оппозиционерам подали иски ГБУ «Автомобильные дороги», ГУП «Мосгортранс» и ГУП «Московский метрополитен» и владелец ресторана «Армения» на 14 млн руб. Еще почти 18 млн руб. потребовала возместить московская полиция.