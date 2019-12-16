Общество

Директора ФБК задержали на выходе из спецприемника после 10 суток ареста

Ведомости

Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал административный арест, написал на своей странице в Twitter начальник его предвыборного штаба Борис Золотаревский. Причина задержания не уточняется.

Хамовнический суд Москвы в начале декабря назначил Жданову 10 суток административного ареста за несогласованный митинг 14 июля. Директор ФБК был признан виновным в проведении публичного мероприятия без подачи уведомления (ч. 2 ст. 20.2 КоАП).

Акция 14 июля стала первой в серии летних протестов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Она началась в Новопушкинском сквере, после этого протестующие двинулись к мэрии Москвы, а затем отправились к Мосгоризбиркому. Несколько десятков человек были задержаны. 

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