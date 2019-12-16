Директора ФБК задержали на выходе из спецприемника после 10 суток ареста

Акция 14 июля стала первой в серии летних протестов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Она началась в Новопушкинском сквере, после этого протестующие двинулись к мэрии Москвы, а затем отправились к Мосгоризбиркому. Несколько десятков человек были задержаны.