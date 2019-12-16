Суд приговорил бывшего министра финансов Подмосковья к 14 годам колонии

По версии СКР, они разработали несколько схем хищений: областной бюджет гарантировал, а затем погашал фиктивные долги предприятий ЖКХ региона, а также выступал гарантом по облигациям МОИТК, средства от размещения которых были частично похищены преступной группой. В 2018 г. по делу была заочно осуждена на 11 лет лишения свободы бывшая жена Кузнецова – гражданка США Жанна Булах, экстрадиция которой из США, как сообщил ранее СКР, невозможна. Несколько лет назад следственным органам удалось предотвратить вывоз из России принадлежавшего Булах антиквариата и других ценностей, по иску Генпрокуратуры во Франции и Швейцарии арестована принадлежащая Булах и Кузнецову недвижимость и другие активы.