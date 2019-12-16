Суд приговорил бывшего министра финансов Подмосковья к 14 годам колонии
Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова, признавшего вину в хищении, растрате и легализации средств, передает «Интерфакс». Также суд удовлетворил гражданские иски, заявленные к Кузнецову. Общая сумма взыскания превышает 14 млрд 300 млн руб.
Кузнецов был экстрадирован в Россию в январе 2019 г. Его выдачи российская Генпрокуратура добивалась во французских судах с конца 2013 г.
В 2000–2008 гг. Кузнецов был министром финансов, а с 2004 по 2008 г. – еще и вице-премьером правительства Московской области. Кузнецова обвиняли в хищении средств бюджета Подмосковья, которое он, по версии следствия, совершил вместе со своим заместителем Валерием Носовым (осужден в 2016 г. к 14 годам и 9 месяцам лишения свободы) и гендиректором Московской областной ипотечной трастовой компании (МОИТК) Владиславом Телепнёвым (осужден на 10 лет).
По версии СКР, они разработали несколько схем хищений: областной бюджет гарантировал, а затем погашал фиктивные долги предприятий ЖКХ региона, а также выступал гарантом по облигациям МОИТК, средства от размещения которых были частично похищены преступной группой. В 2018 г. по делу была заочно осуждена на 11 лет лишения свободы бывшая жена Кузнецова – гражданка США Жанна Булах, экстрадиция которой из США, как сообщил ранее СКР, невозможна. Несколько лет назад следственным органам удалось предотвратить вывоз из России принадлежавшего Булах антиквариата и других ценностей, по иску Генпрокуратуры во Франции и Швейцарии арестована принадлежащая Булах и Кузнецову недвижимость и другие активы.