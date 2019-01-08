Бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову грозит до 15 лет лишения свободы

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По прибытии в Россию Кузнецову были предъявлены обвинения в хищении средств бюджета Московской области Снимок с видео / Следственный комитет РФ / ТАСС

3 января в Москву был доставлен из Франции Алексей Кузнецов, в 2000–2008 гг. министр финансов, а с 2004 по 2008 г. еще и вице-премьер правительства Московской области. Его выдачи российская Генпрокуратура добивалась во французских судах с конца 2013 г. Кузнецова обвиняют в хищении, растрате и отмывании похищенных средств, и согласно ст. 69 УК суммарный срок его наказания не может превышать 15 лет (т. е. в 1,5 раза больше максимального срока по одной из инкриминируемых статей). При этом почти пять лет экс-министр провел во французской тюрьме в ожидании экстрадиции и больше полутора лет – под домашним арестом.

По прибытии в Россию Кузнецову были предъявлены обвинения в хищении средств бюджета Московской области, которое он, по версии следствия, совершил вместе со своим заместителем Валерием Носовым (осужден в 2016 г. к 14 годам и 9 месяцам лишения свободы) и гендиректором Московской областной ипотечной трастовой компании (МОИТК) Владиславом Телепнёвым (осужден на 10 лет). По данным СКР, ими было разработано несколько схем хищений: областной бюджет гарантировал, а затем погашал фиктивные долги предприятий ЖКХ региона, а также выступал гарантом по облигациям МОИТК, средства от размещения которых были частично похищены группой, где главную роль, по данным следствия, играл Кузнецов. Согласно заявлению СКР от 4 января, общая сумма ущерба, нанесенного Кузнецовым и его подельниками, превышает 14 млрд руб. В 2018 г. по делу была заочно осуждена на 11 лет лишения свободы бывшая жена Кузнецова гражданка США Жанна Булах, экстрадиция которой из США, как сообщил ранее СКР, невозможна. Несколько лет назад следственным органам удалось предотвратить вывоз из России принадлежавшего Булах антиквариата и других ценностей, по иску Генпрокуратуры во Франции и Швейцарии арестована принадлежащая Булах и Кузнецову недвижимость и другие активы.