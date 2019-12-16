На Apple, Google и Tesla подали в суд из-за гибели детей-шахтеров в Африке

С иском в суд обратились 14 анонимных истцов, среди которых есть малолетние работники шахт, а также родственники погибших в этих шахтах детей. Они считают несправедливым то, что компании-ответчики зарабатывают миллиарды долларов, а дети-шахтеры работают за $2–3 в день, ежедневно рискуя погибнуть или травмироваться. По мнению правозащитников, дети добывают большую часть кобальта, используемого в литий-ионных аккумуляторах для гаджетов Apple, электромобилей Tesla и серверов Google. При этом руководство этих компаний знает об условиях труда и низких зарплатах шахтеров (среди которых в том числе и дети), но ничего не делает для того, чтобы изменить ситуацию. Корпорации получают прибыль не только несправедливым, но и незаконным путем, отмечается в иске.