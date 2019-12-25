Руководитель ФТС пообещал усилить борьбу с коррупцией после ареста генералов
Руководитель ФТС Владимир Булавин заявил журналистам, что ведомство усилит работу по противодействию коррупции внутри службы. Он отметил, что планируется провести анализ действующих механизмов мониторинга сотрудников.
По словам Булавина, в течение года дисциплинарные наказания получили примерно 400 должностных лиц в ФТС, более 10 человек уволены, 32 сотрудника привлечены к уголовной ответственности.
Он не стал комментировать последние задержания внутри центрального аппарата и на таможнях. Булавин заявил, что до вынесения решения судом комментировать такие дела неправильно. Он пояснил, что при приеме на работу в ФТС существуют определенные фильтры, но их, очевидно, недостаточно.
Басманный районный суд Москвы 25 декабря арестовал на два месяца начальника управления таможенного дознания ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка и его заместителя генерал-майора Алексея Серебро. СКР возбудил против них уголовное дело по ст. 285 ч. 3 УК (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия; до 10 лет лишения свободы). Также суд 25 декабря арестовал заместителей начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константина Мишина и Юрия Черкашина. Еще одного сотрудника службы, Андрея Шурыгина, отправили под домашний арест.
До ареста таможенников в их домах и на рабочих местах прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы и электронные носители информации, а у Кизлыка, по словам следователя, – $600 000, 600 000 евро, дорогие часы и 1 кг золота. Сам Кизлык заявил в Басманном суде о своей невиновности.