Руководитель ФТС пообещал усилить борьбу с коррупцией после ареста генералов

До ареста таможенников в их домах и на рабочих местах прошли обыски, в ходе которых были изъяты документы и электронные носители информации, а у Кизлыка, по словам следователя, – $600 000, 600 000 евро, дорогие часы и 1 кг золота. Сам Кизлык заявил в Басманном суде о своей невиновности.