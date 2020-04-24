Главный санитарный врач призвала продлить режим самоизоляции на две недели
Россияне должны соблюсти действующий режим самоизоляции на протяжении как минимум еще одного инкубационного периода коронавируса – т. е. 14 дней, передает «Интерфакс» слова руководителя Роспотребнадзора, главного санитарного врача Анны Поповой. Она ссылается на сведения специалистов Роспотребнадзора и институтов вне системы ведомства.
Специалисты отмечают, что риски распространения вируса и «дальнейшего взрывного роста» все еще высоки, сказала Попова. В обозримом будущем нельзя говорить, что Роспотребнадзор откажется от ограничений, добавила она: «К этому надо быть готовым, и к этому надо готовить наше население».
Руководитель Роспотребнадзора сделала заявление на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой. Сама Голикова отметила, что снятие ограничений, введенных для сдерживания распространения коронавируса, зависит «от нас с вами» – в частности, от того, как люди следуют рекомендациям эпидемиологов.
Коронавирус в России обнаружен более чем у 68 000 человек, за сутки врачи поставили диагноз COVID-19 5849 больным, сообщал оперативный штаб утром 24 апреля. Режим нерабочих дней, введенный президентом Владимиром Путиным для сдерживания инфекции, действует до 30 апреля. Власти Москвы, на которую приходится больше половины выявленных случаев COVID-19, скептически относятся к идее снимать ограничения в майские праздники. Для этого нет оснований, сказал министр правительства Москвы Евгений Данчиков. Помимо официальной статистики заболеваний есть и другие факторы, которые указывают на нарастающий характер проблемы, отмечал накануне мэр Сергей Собянин.