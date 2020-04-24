Главный санитарный врач призвала продлить режим самоизоляции на две недели

Коронавирус в России обнаружен более чем у 68 000 человек, за сутки врачи поставили диагноз COVID-19 5849 больным, сообщал оперативный штаб утром 24 апреля. Режим нерабочих дней, введенный президентом Владимиром Путиным для сдерживания инфекции, действует до 30 апреля. Власти Москвы, на которую приходится больше половины выявленных случаев COVID-19, скептически относятся к идее снимать ограничения в майские праздники. Для этого нет оснований, сказал министр правительства Москвы Евгений Данчиков. Помимо официальной статистики заболеваний есть и другие факторы, которые указывают на нарастающий характер проблемы, отмечал накануне мэр Сергей Собянин.