Прокуратура проверит информацию о продаже в сети данных 12 млн клиентов МФО
Генпрокуратура поручила прокуратуре Москвы проверить сообщения СМИ от 29 апреля о распространении в интернете баз данных клиентов микрофинансовых организаций (МФО). По итогам проверки может быть принято решение о блокировке сайтов и привлечению виновных лиц к ответственности, отмечают в ведомстве.
О продаже в сети данных 12 млн россиян, обращавшихся за кредитом в микрофинансовые организации, 29 апреля сообщил РБК. В пробнике базы, выставленной на продажу, представлены данные 1800 человек, среди них издание нашло клиентов микрокредитной компании «Микроклад». Источником большинства записей в пробнике продавец указал сервис «Юником24», позволяющий подобрать финансовые продукты.
В найденном в сети пробнике были указаны ФИО и паспортные данные клиентов, дата рождения и номер телефона, адрес электронной почты, регион проживания, номера электронных кошельков и сумма займа. Базу с данными 12 млн клиентов МФО также обнаружила компания DeviceLock, сообщил ее основатель и технический директор Ашот Оганесян «РИА Новостям».