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Прокуратура проверит информацию о продаже в сети данных 12 млн клиентов МФО

Ведомости

Генпрокуратура поручила прокуратуре Москвы проверить сообщения СМИ от 29 апреля о распространении в интернете баз данных клиентов микрофинансовых организаций (МФО). По итогам проверки может быть принято решение о блокировке сайтов и привлечению виновных лиц к ответственности, отмечают в ведомстве.

О продаже в сети данных 12 млн россиян, обращавшихся за кредитом в микрофинансовые организации, 29 апреля сообщил РБК. В пробнике базы, выставленной на продажу, представлены данные 1800 человек, среди них издание нашло клиентов микрокредитной компании «Микроклад». Источником большинства записей в пробнике продавец указал сервис «Юником24», позволяющий подобрать финансовые продукты.

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В найденном в сети пробнике были указаны ФИО и паспортные данные клиентов, дата рождения и номер телефона, адрес электронной почты, регион проживания, номера электронных кошельков и сумма займа. Базу с данными 12 млн клиентов МФО также обнаружила компания DeviceLock, сообщил ее основатель и технический директор Ашот Оганесян «РИА Новостям».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных