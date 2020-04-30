Прокуратура проверит информацию о продаже в сети данных 12 млн клиентов МФО

Генпрокуратура поручила прокуратуре Москвы проверить сообщения СМИ от 29 апреля о распространении в интернете баз данных клиентов микрофинансовых организаций (МФО). По итогам проверки может быть принято решение о блокировке сайтов и привлечению виновных лиц к ответственности, отмечают в ведомстве.