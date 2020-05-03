Сингапурские ученые «отложили» окончание эпидемии коронавируса в России

Из новых расчетов следует, что к 26 мая в России выявят 97% заразившихся коронавирусом, а к 5 июня ‒ 99% заболевших COVID-19. Ученые отмечают, что модель может меняться в зависимости от развития ситуации и принимаемых мер. Изначально сингапурские ученые прогнозировали, что эпидемия в России закончится 20 июня, позже дату сдвинули на 19 августа.