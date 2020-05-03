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Сингапурские ученые «отложили» окончание эпидемии коронавируса в России

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Эпидемия коронавируса закончится в России 12 августа 2020 г., следует из математической модели распространения инфекции от ученых Сингапурского университета технологии и дизайна (SUTD).

Ранее окончание эпидемии прогнозировалось на 8 августа, но дату пришлось скорректировать после внесения данных о заболеваемости коронавирусной инфекцией за 1 мая 2020 г., когда власти сообщили о 7933 новых случаях заражения коронавирусом, а общее число заболевших COVID-19 достигло 114 431.

Из новых расчетов следует, что к 26 мая в России выявят 97% заразившихся коронавирусом, а к 5 июня ‒ 99% заболевших COVID-19. Ученые отмечают, что модель может меняться в зависимости от развития ситуации и принимаемых мер. Изначально сингапурские ученые прогнозировали, что эпидемия в России закончится 20 июня, позже дату сдвинули на 19 августа. 

Ранее по теме: Песков заявил о невозможности назвать сроки окончания эпидемии коронавируса

Комментируя прогноз сингапурских ученых, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что назвать дату окончания эпидемии коронавируса невозможно, и порекомендовал журналистам «звонить в Сингапур» по поводу публикуемой ими точки зрения.

Ранее по теме: В России впервые выявили более 10 000 случаев заражения коронавирусом за сутки

К 3 мая в России выявлено 134 687 заболевших коронавирусной инфекцией. За последние два дня число заболевших выросло на более чем 20 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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