Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца

Главный санитарный врач отметила, что с коронавирусом людям придется жить долго, так как вирус учится жить в человеческой популяции и, безусловно, продолжит свою циркуляцию. «Мы должны научиться жить так, чтобы качество нашей жизни и качество нашего отдыха не снижалось при том, что вирус останется с нами, сегодня это очевидно», — сказала Анна Попова.