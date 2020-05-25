Попова предупредила о продлении масочного режима на один-два месяца
Россиянам придется соблюдать масочный режим в ближайший месяц или два, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге о восстановлении туристической отрасли. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». По словам Поповой, придется также соблюдать требования по чистоте помещений, личной гигиены, специальной обработке посуды, и другие предписания Роспотребнадзора.
Главный санитарный врач отметила, что с коронавирусом людям придется жить долго, так как вирус учится жить в человеческой популяции и, безусловно, продолжит свою циркуляцию. «Мы должны научиться жить так, чтобы качество нашей жизни и качество нашего отдыха не снижалось при том, что вирус останется с нами, сегодня это очевидно», — сказала Анна Попова.
К 25 мая в России выявлено более 353 000 заболевших COVID-19, треть из них уже вылечились, а около 1% скончались.