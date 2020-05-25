Число заразившихся коронавирусом в России превысило 350 000 человек

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 350 000 человекВ Москве за сутки снова вылечилось от COVID-19 больше человек, чем заболело
За последние сутки в России выявлено 8946 заразившихся коронавирусом, у 43,7% из них заболевание проходило без симптомов, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 353 427 человек. Из них уже 118 798 пациентов выздоровели (плюс 5499 человек за сутки), а 3633 пациента умерли (плюс 92 за сутки).
В Москве за сутки вылечилось от коронавируса больше пациентов, чем заболело, уже четвертый раз за последнюю неделю. COVID-19 подтвердился у 2560 человек, выздоровело 3746 пациентов. С начала эпидемии выздоровело 53 586 жителей столицы из 166 473 заразившихся, следует из данных столичного оперштаба. Число умерших от коронавируса в Москве выросло за сутки на 41 до 2034 человек.
Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено в 83 регионах. В Московской области COVID-19 подтвердился у 831 жителя, в Санкт-Петербурге — у 374, в Свердловской области — у 279, в Нижегородской области — у 229. В Ростовской области заразившихся коронавирусом стало больше на 158 жителей, в Астраханской области — на 153, в Красноярском крае — на 145, в Архангельской области — на 126, в Иркутской области — на 116, в Тульской области — на 111. В Дагестане коронавирус за последние сутки нашли у 110 жителей, в Калужской области — у 108, в Брянской области — у 106, в Ярославской области — у 101.
Первая пятерка регионов по общему числу подтвержденных диагнозов COVID-19 остается неизменной: Москва (166 473 выявленных зараженных), Подмосковье (34 346), Санкт-Петербург (13 713), Нижегородская область (8276) и Дагестан (4205). В топ-10 регионов также входят Свердловская область (3983), Ростовская область (3727), Красноярский край (3410), Калужская область (3354), Краснодарский край (3337), следует из данных стопкоронавирус.рф.
Во всем мире выявлено более 5,4 млн заболевших COVID-19, по данным Университета Джонса Хопкинса. Умерло свыше 345 000 инфицированных, выздоровело почти 2,2 млн человек. Россия с учетом новых больных занимает третье место в мире по числу выявленных случаев заражения коронавирусом. На первом месте ‒ США, где количество заболевших превысило 1,6 млн. На втором месте ‒ Бразилия, где коронавирусом заразилось более 363 000 человек.