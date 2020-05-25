Число заразившихся коронавирусом в России превысило 350 000 человек

Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено в 83 регионах. В Московской области COVID-19 подтвердился у 831 жителя, в Санкт-Петербурге — у 374, в Свердловской области — у 279, в Нижегородской области — у 229. В Ростовской области заразившихся коронавирусом стало больше на 158 жителей, в Астраханской области — на 153, в Красноярском крае — на 145, в Архангельской области — на 126, в Иркутской области — на 116, в Тульской области — на 111. В Дагестане коронавирус за последние сутки нашли у 110 жителей, в Калужской области — у 108, в Брянской области — у 106, в Ярославской области — у 101.