Число умерших от коронавирусной инфекции в Москве превысило 2000 человек
В Москве за последние сутки умер 41 пациент с коронавирусной инфекцией, 3746 человек вылечились, сообщил столичный оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в городе выросло до 2034 человек.
По данным на 24 мая в Москве заразились коронавирусом почти 164 000 человек. Из них 49 840 выздоровели. В России число заболевших COVID-19 достигло 344 481.
Во всем мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, выявлено более 5,3 млн заболевших коронавирусом. Свыше 342 000 человек умерли, более 2,1 млн человек выздоровели.
Россия с учетом новых больных занимает третье место в мире по заболеваемости COVID-19. На первом месте ‒ США, где количество инфицированных уже превысило 1,6 млн. На втором месте ‒ Бразилия, где коронавирусом заболели более 363 000 человек.