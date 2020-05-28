Сбербанк предупредил о новом пике коронавируса при отказе от самоизоляции
Если россияне полностью откажутся соблюдать режим самоизоляции, носить маски и следовать другим мерам безопасности, то в начале июля Россию ждет новый пик заболеваемости COVID-19, следует из прогноза аналитического портала Сбербанка sberindex.ru.
Модель заболеваемости на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, предсказывает, что в случае отказа от всех мер безопасности 5 июля в России будет 11 785 новых случаев заражения коронавирусом — это больше зафиксированного 11 мая пика 11 656 новых заболевших. При таком сценарии 12 июля в России может быть выявлено более 13 000 заболевших за сутки, говорится в прогнозе. Если же все россияне будут соблюдать меры безопасности, то через две недели число новых зараженных снизится до 6418 человек за сутки, а к 12 июля приблизится к 3000 человек.
В Москве при соблюдении всех мер безопасности прирост числа инфицированных спадет до нескольких сотен человек в день во второй половине июня и к 12 июля составит 332 новых заболевших, прогнозирует модель. Если же жители столицы будут вести себя как обычно (до эпидемии), то в период с 11 июня по 12 июля в городе будут выявлять около 1300 новых больных в день, следует из данных sberindex.ru.
Последние две недели в России ежедневно фиксируют менее 10 000 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 26 мая президент Владимир Путин заявил со ссылкой на специалистов, что пик эпидемии коронавируса в России уже пройден. С этим не согласны около четверти россиян, показал опрос НИУ ВШЭ. К концу мая 25,6% опрошенных считали, что пик эпидемии еще не пройден.