Сбербанк предупредил о новом пике коронавируса при отказе от самоизоляции

Модель заболеваемости на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, предсказывает, что в случае отказа от всех мер безопасности 5 июля в России будет 11 785 новых случаев заражения коронавирусом — это больше зафиксированного 11 мая пика 11 656 новых заболевших. При таком сценарии 12 июля в России может быть выявлено более 13 000 заболевших за сутки, говорится в прогнозе. Если же все россияне будут соблюдать меры безопасности, то через две недели число новых зараженных снизится до 6418 человек за сутки, а к 12 июля приблизится к 3000 человек.