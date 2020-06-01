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Медики попросили у Голиковой и Мурашко защиты от второй волны коронавируса

Ведомости

Врачи, руководители благотворительных организаций и медицинские эксперты попросили вице-премьера Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко срочно принять меры для решения проблем с защитой медперсонала в условиях возможной осенью второй волны пандемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на соответствующее письмо.

Авторы письма отмечают, что в 49% случаев медицинские организации не используют четкий алгоритм расчета потребности в средствах индивидуальной защиты (СИЗ), в результате чего большинство руководителей медицинских учреждений не могут внятно рассчитать свои потребности. Проведенный авторами обращения опрос также показал, что значительная часть опрошенных боятся открыто говорить о дефиците средств защиты. 43% респондентов назвали тему обеспеченности СИЗ «опасной и рискованной для любого комментирования и обсуждения». По оценкам экспертов, отечественное производство покрывает потребность в респираторах лишь на 27%, в противочумных костюмах – на 11%, а в перчатках – на 17%.

Для решения проблем с обеспеченностью медиков средствами защиты предлагается проводить анонимное анкетирование медперсонала по этой теме, а также организовать на уровне Минздрава ежедневный мониторинг производства СИЗ, наличия их у поставщиков и недельных потребностей каждой медицинской организации. Еще одно предложение медиков, экспертов и благотворителей – создать публичную интерактивную карту потребностей в средствах защиты.

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Авторы обращения также предложили Минздраву разрешить руководителям медучреждений в регионах обращаться за помощью к общественным и благотворительным организациям и в СМИ. Для медицинских организаций, у которых не хватает средств на закупку средств защиты, предлагается предусмотреть возможность финансовой поддержки. Кроме того, авторы письма считают необходимым автоматически выдавать регистрацию Росздравнадзора всем производителям СИЗ органов дыхания класса FFP2 и FFP3, а также отменить или повысить ограничения на закупку средств защиты через закупки малого объема.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных