Медики попросили у Голиковой и Мурашко защиты от второй волны коронавируса
Врачи, руководители благотворительных организаций и медицинские эксперты попросили вице-премьера Татьяну Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко срочно принять меры для решения проблем с защитой медперсонала в условиях возможной осенью второй волны пандемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на соответствующее письмо.
Авторы письма отмечают, что в 49% случаев медицинские организации не используют четкий алгоритм расчета потребности в средствах индивидуальной защиты (СИЗ), в результате чего большинство руководителей медицинских учреждений не могут внятно рассчитать свои потребности. Проведенный авторами обращения опрос также показал, что значительная часть опрошенных боятся открыто говорить о дефиците средств защиты. 43% респондентов назвали тему обеспеченности СИЗ «опасной и рискованной для любого комментирования и обсуждения». По оценкам экспертов, отечественное производство покрывает потребность в респираторах лишь на 27%, в противочумных костюмах – на 11%, а в перчатках – на 17%.
Для решения проблем с обеспеченностью медиков средствами защиты предлагается проводить анонимное анкетирование медперсонала по этой теме, а также организовать на уровне Минздрава ежедневный мониторинг производства СИЗ, наличия их у поставщиков и недельных потребностей каждой медицинской организации. Еще одно предложение медиков, экспертов и благотворителей – создать публичную интерактивную карту потребностей в средствах защиты.
Авторы обращения также предложили Минздраву разрешить руководителям медучреждений в регионах обращаться за помощью к общественным и благотворительным организациям и в СМИ. Для медицинских организаций, у которых не хватает средств на закупку средств защиты, предлагается предусмотреть возможность финансовой поддержки. Кроме того, авторы письма считают необходимым автоматически выдавать регистрацию Росздравнадзора всем производителям СИЗ органов дыхания класса FFP2 и FFP3, а также отменить или повысить ограничения на закупку средств защиты через закупки малого объема.