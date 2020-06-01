Медики попросили у Голиковой и Мурашко защиты от второй волны коронавируса

Авторы письма отмечают, что в 49% случаев медицинские организации не используют четкий алгоритм расчета потребности в средствах индивидуальной защиты (СИЗ), в результате чего большинство руководителей медицинских учреждений не могут внятно рассчитать свои потребности. Проведенный авторами обращения опрос также показал, что значительная часть опрошенных боятся открыто говорить о дефиците средств защиты. 43% респондентов назвали тему обеспеченности СИЗ «опасной и рискованной для любого комментирования и обсуждения». По оценкам экспертов, отечественное производство покрывает потребность в респираторах лишь на 27%, в противочумных костюмах – на 11%, а в перчатках – на 17%.