СМИ: задержан бывший гендиректор «Трансфин-М» по делу о хищении

Уголовные дела против Зотова были открыты еще в августе 2019 г. по ч. 4 ст.159 УК (мошенничество группой лиц в особо крупном размере), уточняет один из источников. По их словам, Зотов с тех пор скрывался, предположительно, в Европе, но вчера прилетел частным бортом в московский аэропорт «Шереметьево», где его задержали и отвезли на допрос.