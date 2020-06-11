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СМИ: задержан бывший гендиректор «Трансфин-М» по делу о хищении

Ведомости

Бывший генеральный директор лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрий Зотов задержан по делу о хищении на 3 млрд руб., сообщают источники «РИА Новости» и РБК. По их данным, Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с фальсификацией документов и хищением из компании грузовых вагонов. Собственником «Трансфин-М» в момент незаконной деятельности был пенсионный фонд «Благосостояние», уточнили собеседники агентств.  

Уголовные дела против Зотова были открыты еще в августе 2019 г. по ч. 4 ст.159 УК (мошенничество группой лиц в особо крупном размере), уточняет один из источников. По их словам, Зотов с тех пор скрывался, предположительно, в Европе, но вчера прилетел частным бортом в московский аэропорт «Шереметьево», где его задержали и отвезли на допрос.

«Ведомости» направили запрос представителю «Трансфин-М».

В ноябре 2019 г. НПФ «Благосостояние» продал «Трансфин-М» компании «ТФМ-гарант» за 32,6 млрд руб. Годом ранее совет директоров «Трансфин-М» принял решение о досрочном прекращении полномочий Зотова, возглавлявшего компанию с 2012 г. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных