СМИ: задержан бывший гендиректор «Трансфин-М» по делу о хищении
Бывший генеральный директор лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрий Зотов задержан по делу о хищении на 3 млрд руб., сообщают источники «РИА Новости» и РБК. По их данным, Зотова задержали в рамках нескольких уголовных дел, связанных с фальсификацией документов и хищением из компании грузовых вагонов. Собственником «Трансфин-М» в момент незаконной деятельности был пенсионный фонд «Благосостояние», уточнили собеседники агентств.
Уголовные дела против Зотова были открыты еще в августе 2019 г. по ч. 4 ст.159 УК (мошенничество группой лиц в особо крупном размере), уточняет один из источников. По их словам, Зотов с тех пор скрывался, предположительно, в Европе, но вчера прилетел частным бортом в московский аэропорт «Шереметьево», где его задержали и отвезли на допрос.
«Ведомости» направили запрос представителю «Трансфин-М».
В ноябре 2019 г. НПФ «Благосостояние» продал «Трансфин-М» компании «ТФМ-гарант» за 32,6 млрд руб. Годом ранее совет директоров «Трансфин-М» принял решение о досрочном прекращении полномочий Зотова, возглавлявшего компанию с 2012 г.