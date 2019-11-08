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НПФ «Благосостояние» продал одну из крупнейших лизинговых компаний

Ведомости
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НПФ «Благосостояние» продал компании «ТФМ-гарант» крупную лизинговую компанию «Трансфин-М», сообщается в их совместном пресс-релизе. 

Сумма сделки — 32,6 млрд руб. Она заключена в формате MBO (management buy-out, выкуп собственным менеджментом) и профинансирована преимущественно за счет заемных денег, говорится в пресс-релизе.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку в августе. 

«ТФМ-гарант» на 70% принадлежит Алексею Тайчеру, еще 30% — у топ-менеджером компании «Трансфин-М». НПФ «Благосостояние» контролируется структурами РЖД

«Трансфин-М» входит в пятерку крупнейших лизинговых компаний. За 2018 г. ее лизинговый портфель (вагоны, авиационная и автомобильная техника и пр.) составил 290 млрд руб., по данным рейтингового агентства «Эксперт РА». Компания получила чистую прибыль 4,4 млрд руб. по МСФО. Общий парк грузовых вагонов компании, по ее данным, на 1 июня составлял около 53 000 шт.

«Благосостояние» продал лизинговый бизнес из-за особенностей регулирования НПФ. С 2018 г. ЦБ ввел стресс-тестирование пенсионных фондов, и при наличии больших инвестиций в один актив его пройти сложно. 15% портфеля НПФ «Благосостояние» стоимостью 400 млрд руб. приходится на вложения в акции и облигации «Трансфина-М», приводил данные человек, близкий к фонду.

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Бизнес
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Прибыль UC Rusal сократилась почти в два раза

Ведомости
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Чистая прибыль UC Rusal за январь-сентябрь составила $819 млн, что на 47,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности холдинга по МФСО.

Скорректированный чистый убыток составил $132 млн, говорится в отчетности компании. Выручка UC Rusal снизилась на 8,8%, до $7,222 млрд. Скорректированная EBITDA уменьшилась в 2,35 раза и составила $765 млн. По словам генерального директора UC Rusal Евгения Никитина, причинами сокращения выручки и EBITDA стали сложная рыночная конъюнктура и резкое падение цен на алюминий в сочетании со значительным снижением реализованных компанией премий.

Минфин США внес в санкционный список UC Rusal и другие на тот момент подконтрольные Олегу Дерипаске компании 6 апреля 2018 г. Условием для снятия санкций было сокращение доли бизнесмена ниже контрольной в компании. В январе этого года Вашингтон снял санкции с UC Rusal, так как Дерипаска выполнил условие. Такое решение стало первым случаем исключения из санкционного списка по соглашению с американскими властями.

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Политика
Новости

В Белом доме опровергли информацию о договоренностях США и КНР по тарифам

Ведомости
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Советник президента США Питер Наварро опроверг информацию о соглашении между США и КНР об отмене пошлин. Об этом Наварро сообщил в эфире программы Lou Dobbs Tonight. По его словам, стороны не достигли каких-либо договоренностей о снижении или отмене тарифов по торговле.

«Сейчас нет соглашения об отмене каких-либо существующих тарифов в качестве условия сделки первого этапа», – сообщил Наварро. Он отметил, что единственный человек, кто может принять подобное решение, – президент США Дональд Трамп.

7 ноября представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сообщил о договоренностях между Китаем и США о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, писал Bloomberg. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил агентству, что такой шаг войдет в первый этап урегулирования торгового спора.

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 г. Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары, Китай вводил пошлины в ответ. Стороны неоднократно вели переговоры о заключении сделки, но в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга. С 1 сентября вступили в силу новые пошлины США на китайские товары на общую сумму $300 млрд. – произошло увеличение тарифов до 30% на другой перечень продукции из Китая стоимостью $250 млрд. Следующее повышение пошлин на ряд китайских товаров ожидается в декабре. Трамп требовал от американских компаний перенести в США производство, которое ведется ими в Китае.

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Технологии
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Китай анонсировал начало разработок сетей G6

Ведомости
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Министерство науки и технологий Китая сообщило о начале параллельной разработки сетей 6G двумя группами, передает CNBC. В одну из них войдут представители заинтересованных министерств, в другую – специалисты из 37 университетов, исследовательских институтов и технологических компаний. Каждая группа должна будет представить министерству науки свои предложения.

Замминистра науки Ван Си заявил, что разработка 6G находится на зачаточном уровне. По его словам, пока не ясно, как технически реализовать поставленную задачу.

Как отмечает телеканал, сейчас большинство людей пользуются устройствами, поддерживающими сети 4G. Несмотря на ажиотаж вокруг 5G, все еще не ясно, какое влияние сети нового поколения могут оказать на отрасль и потребителя, какие преимущества у 5G помимо высокой скорости загрузки. Сейчас Южная Корея является единственной страной, кроме Китая, где происходит внедрение 5G повсеместно. Развертывание сетей 5G в таких странах, как Великобритания и США, происходит более ограниченно и сфокусировано на нескольких городах.

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Финансы
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Morgan Stanley потребовал $99 млн от бывшего акционера МИнБанка

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск американской финансовой группы Morgan Stanley о взыскании $99 млн с компании «МИБ-инвестиции» – бывшего акционера находящегося на санации Московского индустриального банка (МИнБанк), говорится в материалах картотеки арбитражных дел. Иск был подан 5 ноября.

Центробанк России принял решение о санации МИнБанка в январе. Функции временной администрации были возложены на Фонд консолидации банковского сектора. На тот момент МИнБанк был на 33-м месте по размеру активов среди российских банков. В июле ЦБ сообщил о докапитализации МИнБанка на 128,7 млрд руб.

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Бизнес
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Компания супруги Чемезова займется внедрением алкозамков

Ведомости
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«Лаборатория умного вождения» совместно с компанией Alcolock запустила проект по установке на автомобили алкозамков, интегрированных в телематическую систему, говорится в сообщении российской компании. Устройство уже прошло успешное тестирование и вскоре будет применяться крупными российскими компаниями, уточнила пресс-служба «Лаборатории умного вождения».

Проект предполагает интеграцию телематического устройства «Элемент» и алкозамка. Это позволит контролировать состояние водителей при выходе на работу и в процессе поездки. Перед запуском автомобиля водитель будет проходить проверку через алкотестер. В случае превышения нормы по концентрации паров этилового спирта система будет блокировать двигатель. Проверка водителя также может происходить случайным образом в течение поездки. Данные об уровне алкоголя в крови у водителя будут поступать в систему «Элемент». Результаты проверки с данными о времени и координатами водителя будут передаваться на сервер «Лаборатории умного вождения», а после в виде отчета отправляться компании-клиенту.

«В Европе подобные технологии уже показали успешные результаты, а для России такой масштабный проект станет первым... Мы видим большие перспективы использования алкозамка. Например, это будет полезно для такси, каршерингов и других сервисов городского транспорта», – приводятся в сообщении слова гендиректора «Лаборатории умного вождения» Михаила Анохина.

В марте 2016 г. Екатерина Игнатова, жена Сергея Чемезова, купила 99% компании «Системные решения». Ее единственным активом была «Лаборатория умного вождения». В июле 2018 г. «Сан трейд» внес в уставный капитал «Лаборатории умного вождения» 112,3 млн руб. и получил долю в размере 27,01%. Доля Игнатовой сократилась до 72,99%, сообщал РБК.

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Политика
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МВД обвинило журналиста «Росбалта» в клевете на Усманова

Ведомости
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МВД обратилось в Тверской суд Москвы с требованием о заочном аресте журналиста информагентства «Росбалт» Александра Шварева, передает ТАСС со ссылкой на заявление адвоката обвиняемого Игоря Бушманова. Суд рассмотрит соответствующее ходатайство в понедельник, 11 ноября, уточнил адвокат. «Швареву предъявили заочно обвинение в клевете и вымогательстве», – заявил «Интерфаксу» адвокат Шварева Владимир Жеребенков.

«Его объявили в международный розыск. При этом ни его самого, ни защиту не уведомили», – пояснил Бушманов. По информации следствия, журналист «Росбалта» якобы оклеветал бизнесмена Алишера Усманова, распространял информацию, порочащую честь, репутацию и достоинство бизнесмена, рассказал Жеребенков.

Следствие считает, что Шварев также вымогал 3,3 млн руб. у казахстанского бизнесмена, председателя совета директоров Fincraft Resources Кенеса Ракишева, угрожая распространить ложную, дискредитирующую и позорящую его информацию, уточнил он. Сейчас журналист проходит лечение в одном из медицинских учреждений Риги, сказал Жеребенков. По этой причине следствие объявило журналиста в международный розыск, добавил он. Шварев не признает вину в инкриминируемых преступлениях.

По версии следствия, Шварев и Алишер Абдуллаев с июля по октябрь 2018 г. опубликовали на нескольких сайтах заведомо ложную информацию о причастности Усманова к совершению тяжких преступлений. В ходе проверки МВД установило, что обнародованная информация является ложной. По данным следствия, Шварев, Абдуллаев и еще несколько неустановленных лиц с октября 2018 г. аналогичным образом распространяли ложную информацию и о Ракишеве, обвиняя бизнесмена в мошенничестве, связях с преступными группировками. За удаление порочащих Ракишева сведений Шварев и Абдуллаев якобы потребовали у пресс-службы бизнесмена $50 000.

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Политика
Новости

Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне

Ведомости
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На 64-м году жизни скончался правозащитник Сергей Шаров-Делоне, сообщила в Facebook основатель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова. По ее словам, причиной смерти был рак легких. Сын правозащитника Александр Шаров подтвердил информацию о смерти: «Умер сегодня в 11 часов вечера. Последние месяцы мы боролись с раком», – пояснил он на странице в Facebook.

Сергей Шаров-Делоне является двоюродным братом советского писателя и диссидента Вадима Делоне. Шаров-Делоне был общественным защитником фигуранта «болотного дела» Ивана Непомнящих, членом Комитета 6 мая и рабочей группы Общественного расследования событий на Болотной площади в мае 2012 г. Он также работал в фонде помощи заключенным «Русь сидящая», руководил Школой общественного защитника – совместного проекта «Руси сидящей» и Сахаровского центра.

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Политика
Новости

Суд обязал Трампа выплатить $2 млн за использование своего фонда в политических целях

Ведомости
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Суд Нью-Йорка обязал президента США Дональда Трампа выплатить $2 млн некоммерческим организациям за использование своего благотворительного фонда в политических целях, передает CNN.

Иск был подан прокурором штата летом 2018 г. В нем утверждалось, что Трамп и трое его детей нарушили закон о финансировании избирательных кампаний, злоупотребляя льготным налоговым статусом благотворительного фонда Donald J. Trump Foundation. Семья Трампа позволила использовать фонд «как чековую книжку» для обслуживания деловых и политических интересов президента США, говорилось в иске.

Одна из ключевых претензий связана с участием фонда в сборе средств в Айове в 2016 г., отмечает Bloomberg. Обвинение считает, что эти деньги в дальнейшем пошли на предвыборную кампанию Трампа.

В декабре прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд сообщила, что Трамп согласился закрыть свой благотворительный фонд. Его оставшиеся активы были распределены между другими некоммерческими организациями.

Экономика
Новости

Глава МВФ рассказала о рекордном мировом долге в $188 трлн

Ведомости
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Мировой долг – государственный и частный – достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева. Основным фактором его роста стал частный сектор, на который приходится две трети от общего уровня задолженности, добавила она.

Георгиева отметила, что показатель госдолга в странах с развитой экономикой находится на уровне, которого не было со времен Второй мировой войны. Госдолг развивающихся стран, по ее словам, на уровне, который наблюдался во время долгового кризиса 1980-х гг. «В странах с низким уровнем дохода за последние пять лет произошло резкое увеличение задолженности», – заключила она.

Глава МВФ напомнила, что сложившаяся ситуация во многом обусловлена финансовым кризисом 2008 г., когда частному сектору оказывалась масштабная господдержка. «Только прямая господдержка финансовых учреждений во время кризиса 2008 г. составила $1,6 трлн», – уточнила Георгиева. Она подчеркнула, что такой уровень мирового долга создает риски для глобальной экономической и финансовой стабильности.

Предшественница Георгиевой на посту главы МВФ – Кристин Лагард – в 2018 г. заявляла, что глобальный долг составляет $182 трлн. Она призывала мировые правительства сделать все возможное для его сокращения, поскольку мировая экономика замедляет рост и обеспечивать выплаты будет все сложнее.

Недвижимость
Новости

Киноцентр «Соловей» уточнил дату своего закрытия

Ведомости
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Закрытие киноцентра «Соловей» перенесли с 15 ноября на 2 декабря. Объявления об этом расклеили в самом киноцентре, на них обратил внимание The Village.

О том, что «Соловей» закроется 15 ноября, сообщали ТАСС и «Коммерсантъ FM». В кассах кинотеатра агентству сказали, что после этой даты сеансов нет, а о перспективах его работы ничего не известно.

Киноцентр был построен в 1989 г. Год назад «Ведомости» узнали, что АО «Киноцентр» (кто стоит за этой компанией, неизвестно), которому принадлежит здание кинотеатра, получило разрешение на строительство на его месте комплекса апартаментов общей площадью свыше 80 000 кв. м.

В Москве прошло несколько акций против сноса киноцентра. Министр культуры Владимир Мединский обещал разобраться в ситуации. Он рассказал, что обсуждал эту проблему с мэром Москвы Сергеем Собяниным и что мэр держит ее на контроле. В октябре Мединский заявил, что не хотел бы, чтобы «Соловей» прекратил свою работу, добавив, что не знает, закроют его или нет, и переадресовал вопрос в московскую мэрию.

Бизнес
Новости

«Лента» начала расследование отравления 100 сотрудников в служебной столовой

Ведомости
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«Лента» начала служебное расследование причин массового отравления своих сотрудников, сообщила пресс-служба компании. Всего, по данным ритейлера, к врачам с жалобами на симптомы инфекционного заболевания обратились более 100 сотрудников центрального офиса компании в Санкт-Петербурге, более 30 из них госпитализированы. Инцидент локализован в центральном офисе компании и не затрагивает ее магазины, подчеркнули в компании.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о госпитализации 39 человек после массового отравления в петербургском офисе «Ленты». Ведомство уточняло, что у людей наблюдаются такие заболевания, как гастроэнтероколит, энтероколит, гастроэнтерит, энтерит. Позже Роспотребнадзор выявил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в столовой «Ленты», где питание организовано по типу «шведского стола».

В отношении столовой компании был составлен протокол о временном запрете деятельности с 5 ноября. Материалы дела об административном правонарушении оформляются для направления в суд для приостановления деятельности, уточняло ведомство.

«Лента» – крупнейшая сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер в России. Компания основана в 1993 г. в Петербурге, владеет 246 гипермаркетами в 88 городах России и 130 супермаркетами в Москве, Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.

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