НПФ «Благосостояние» продал одну из крупнейших лизинговых компаний

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В Белом доме опровергли информацию о договоренностях США и КНР по тарифам

Советник президента США Питер Наварро опроверг информацию о соглашении между США и КНР об отмене пошлин. Об этом Наварро сообщил в эфире программы Lou Dobbs Tonight. По его словам, стороны не достигли каких-либо договоренностей о снижении или отмене тарифов по торговле.

«Сейчас нет соглашения об отмене каких-либо существующих тарифов в качестве условия сделки первого этапа», – сообщил Наварро. Он отметил, что единственный человек, кто может принять подобное решение, – президент США Дональд Трамп.

7 ноября представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн сообщил о договоренностях между Китаем и США о постепенной отмене введенных ранее взаимных пошлин в рамках соглашения о первой фазе урегулирования торгового спора, писал Bloomberg. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу сообщил агентству, что такой шаг войдет в первый этап урегулирования торгового спора.

Торговая война между США и Китаем идет с 2018 г. Трамп начал вводить ввозные пошлины на китайские товары, Китай вводил пошлины в ответ. Стороны неоднократно вели переговоры о заключении сделки, но в итоге снова повышали импортные пошлины на товары друг друга. С 1 сентября вступили в силу новые пошлины США на китайские товары на общую сумму $300 млрд. – произошло увеличение тарифов до 30% на другой перечень продукции из Китая стоимостью $250 млрд. Следующее повышение пошлин на ряд китайских товаров ожидается в декабре. Трамп требовал от американских компаний перенести в США производство, которое ведется ими в Китае.