НПФ «Благосостояние» продал одну из крупнейших лизинговых компаний
НПФ «Благосостояние» продал компании «ТФМ-гарант» крупную лизинговую компанию «Трансфин-М», сообщается в их совместном пресс-релизе.
Сумма сделки — 32,6 млрд руб. Она заключена в формате MBO (management buy-out, выкуп собственным менеджментом) и профинансирована преимущественно за счет заемных денег, говорится в пресс-релизе.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку в августе.
«ТФМ-гарант» на 70% принадлежит Алексею Тайчеру, еще 30% — у топ-менеджером компании «Трансфин-М». НПФ «Благосостояние» контролируется структурами РЖД.
«Трансфин-М» входит в пятерку крупнейших лизинговых компаний. За 2018 г. ее лизинговый портфель (вагоны, авиационная и автомобильная техника и пр.) составил 290 млрд руб., по данным рейтингового агентства «Эксперт РА». Компания получила чистую прибыль 4,4 млрд руб. по МСФО. Общий парк грузовых вагонов компании, по ее данным, на 1 июня составлял около 53 000 шт.
«Благосостояние» продал лизинговый бизнес из-за особенностей регулирования НПФ. С 2018 г. ЦБ ввел стресс-тестирование пенсионных фондов, и при наличии больших инвестиций в один актив его пройти сложно. 15% портфеля НПФ «Благосостояние» стоимостью 400 млрд руб. приходится на вложения в акции и облигации «Трансфина-М», приводил данные человек, близкий к фонду.