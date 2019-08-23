Бизнес / Транспорт

ФАС одобрила продажу крупной лизинговой компании «Трансфин-М»

Для этого претенденту на актив – Алексею Тайчеру – пришлось разорвать связи с РЖД

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу крупной лизинговой компании – «Трансфин-М». Продавцом выступает НПФ «Благосостояние» (контролируется структурами РЖД), покупателем – «ТФМ-гарант» (70% – у Алексея Тайчера, 30% – у топ-менеджеров компании). Об одобрении сделки «Ведомостям» рассказали сотрудник одной из транспортных компаний и три человека, близких к разным сторонам сделки. Одобрение было получено в четверг, уточнили двое из них.

Представитель «ТФМ-гаранта» подтвердил получение одобрения от ФАС. Параметры сделки и сроки ее завершения он не раскрыл. НПФ «Благосостояние» от комментариев отказался. «Ведомости» ожидают комментариев антимонопольной службы.

«Трансфин-М» входит в пятерку крупнейших лизинговых компаний. За 2018 г. его лизинговый портфель (вагоны, авиационная и автомобильная техника) составил 290 млрд руб., по данным рейтингового агентства «Эксперт РА». Компания, согласно ее отчетности по МСФО, получила чистую прибыль 4,4 млрд руб. Общий парк вагонов компании на начало года составлял 61 000 шт.

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