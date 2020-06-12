В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом

9 июня в Москве был отменен пропускной режим и самоизоляция. Также были сняты ограничения на работу парикмахерских, салонов красоты, ветеринарных и стоматологических клиник. С 16 июня откроются музеи, театры и зоопарки Москвы, также можно будет проводить спортивные мероприятия с заполненностью стадионов на 10%. С 23 июня, в частности, откроется общественная инфраструктура – уличные тренажеры и детские площадки. Масочный режим сохраняется.