В Москве умерли 44 пациента с коронавирусом
В Москве скончались еще 44 пациента с коронавирусом, сообщил оперштаб. Число жертв COVID-19 в столице таким образом выросло до 3231 человека. Днем ранее оперштаб сообщил о 49 умерших пациентах с коронавирусом.
По данным на утро 12 июня, в Москве выявлено 202 935 заболевших коронавирусной инфекцией, более половины (58%) из них уже выздоровели — 118 024 пациентов. За сутки коронавирус подтвердился у 1714 жителей столицы, а вылечились от COVID-19 2255 человек.
9 июня в Москве был отменен пропускной режим и самоизоляция. Также были сняты ограничения на работу парикмахерских, салонов красоты, ветеринарных и стоматологических клиник. С 16 июня откроются музеи, театры и зоопарки Москвы, также можно будет проводить спортивные мероприятия с заполненностью стадионов на 10%. С 23 июня, в частности, откроется общественная инфраструктура – уличные тренажеры и детские площадки. Масочный режим сохраняется.