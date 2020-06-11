В Москве умерли еще 49 человек с COVID-19
В Москве скончались еще 49 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией, сообщил оперативный штаб. Всего с начала пандемии умерли 3187 человек с COVID-19.
По данным оперативного штаба на 11 июня в Москве было выявлено 1436 новых случаев заражения коронавирусом нового типа. За весь период распространения вируса в России число заболевших уже увеличилось до 201 221 человек, из них 115 769 выздоровели.
В Москве 9 июня были сняты ограничения на работу парикмахерских, салонов красоты, ветеринарных и стоматологических клиник. Был отменен пропускной режим. Однако власти по-прежнему советуют горожанам соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, носить маски и перчатки в общественных местах.