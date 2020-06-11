Министр здравоохранения рекомендовал ограничить походы в гости из-за COVID-19
Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал ограничить походы в гости из-за высокого риска заразиться коронавирусной инфекцией, передает «РИА Новости». По его словам, гость может принести вирус на одежде или каких-то предметах.
Ситуацию с распространением коронавируса в России Мурашко назвал стабильной. Однако, по его словам, сохраняется риск повторных завозов вируса из других стран. «Бывают повторные заносы, это те, скажем, населенные пункты и государства, где ситуацию удалось стабилизировать. Но при этом существуют и природно-климатические факторы», – отметил министр в интервью Наиле Аскер-Заде в эфире телеканала »Россия 1». О каких именно природных факторах идет речь, Мурашко не уточнил.
По его словам, в России в целом ситуация с распространением вируса стабильная. Однако в случае ухудшения ситуации возможно чередование режима самоизоляции с периодами его отмены, сказал Мурашко. Речь идет о так называемом «плавающем режиме ограничений», отметил он.
На данный момент ситуация с распространением коронавируса достаточно спокойная в 21 российском регионе. «Но в остальных все-таки эпидемический процесс течет», – сказал он. Регионом с наиболее благоприятной обстановкой Минздрав считает Тюменскую область, отметил Мурашко. Москва также «дает хороший результат по снижению госпитализации, по количеству заболевших», уточнил министр.
По данным оперативного штаба, в России с начала пандемии всего было выявлено более 502 000 случаев COVID-19, из них 6532 случая закончились летальным исходом. Выздоровели 261 150 человек. В Москве за весь период распространения вируса был зафиксирован 201 221 случай заражения, из них 3138 закончились смертью пациента. Более половины заболевших на сегодняшний день уже выздоровели.