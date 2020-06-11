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Министр здравоохранения рекомендовал ограничить походы в гости из-за COVID-19

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Министр здравоохранения Михаил Мурашко рекомендовал ограничить походы в гости из-за высокого риска заразиться коронавирусной инфекцией, передает «РИА Новости». По его словам, гость может принести вирус на одежде или каких-то предметах.

Ситуацию с распространением коронавируса в России Мурашко назвал стабильной. Однако, по его словам, сохраняется риск повторных завозов вируса из других стран. «Бывают повторные заносы, это те, скажем, населенные пункты и государства, где ситуацию удалось стабилизировать. Но при этом существуют и природно-климатические факторы», – отметил министр в интервью Наиле Аскер-Заде в эфире телеканала »Россия 1». О каких именно природных факторах идет речь, Мурашко не уточнил.

По его словам, в России в целом ситуация с распространением вируса стабильная. Однако в случае ухудшения ситуации возможно чередование режима самоизоляции с периодами его отмены, сказал Мурашко. Речь идет о так называемом «плавающем режиме ограничений», отметил он.

На данный момент ситуация с распространением коронавируса достаточно спокойная в 21 российском регионе. «Но в остальных все-таки эпидемический процесс течет», – сказал он. Регионом с наиболее благоприятной обстановкой Минздрав считает Тюменскую область, отметил Мурашко. Москва также «дает хороший результат по снижению госпитализации, по количеству заболевших», уточнил министр.

По данным оперативного штаба, в России с начала пандемии всего было выявлено более 502 000 случаев COVID-19, из них 6532 случая закончились летальным исходом. Выздоровели 261 150 человек. В Москве за весь период распространения вируса был зафиксирован 201 221 случай заражения, из них 3138 закончились смертью пациента. Более половины заболевших на сегодняшний день уже выздоровели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных