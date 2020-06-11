Министр здравоохранения рекомендовал ограничить походы в гости из-за COVID-19

Ситуацию с распространением коронавируса в России Мурашко назвал стабильной. Однако, по его словам, сохраняется риск повторных завозов вируса из других стран. «Бывают повторные заносы, это те, скажем, населенные пункты и государства, где ситуацию удалось стабилизировать. Но при этом существуют и природно-климатические факторы», – отметил министр в интервью Наиле Аскер-Заде в эфире телеканала »Россия 1». О каких именно природных факторах идет речь, Мурашко не уточнил.