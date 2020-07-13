Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Число умерших в Москве пациентов с коронавирусом выросло до 4168 человек

Ведомости

В Москве за минувшие сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщает оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 4 168 человек.

С начала пандемии коронавируса Москва сохраняет лидерство среди российских регионов по числу случаев заболевания COVID-19. Всего вирусом в Москве заразились, по данным на 12 июля, 229 357 человек. Число вылечившихся от вируса в столице увеличилось до 164 560 человек.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 12 июля, зарегистрировано 727 162 случая заражения, выздоровел 501 061 человек.Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев наблюдается более двух недель подряд. За весь период эпидемии в России скончались (с учетом последних данных Москвы) 11 360 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее по теме: В России выявлено 6615 новых случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,8 млн человек, около 567 090 умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.30 мск.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных