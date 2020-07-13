Число умерших в Москве пациентов с коронавирусом выросло до 4168 человек

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 12 июля, зарегистрировано 727 162 случая заражения, выздоровел 501 061 человек.Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев наблюдается более двух недель подряд. За весь период эпидемии в России скончались (с учетом последних данных Москвы) 11 360 пациентов с коронавирусной инфекцией.