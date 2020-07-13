Число умерших в Москве пациентов с коронавирусом выросло до 4168 человек
В Москве за минувшие сутки умерли 25 пациентов с коронавирусом и пневмонией, сообщает оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 4 168 человек.
С начала пандемии коронавируса Москва сохраняет лидерство среди российских регионов по числу случаев заболевания COVID-19. Всего вирусом в Москве заразились, по данным на 12 июля, 229 357 человек. Число вылечившихся от вируса в столице увеличилось до 164 560 человек.
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 12 июля, зарегистрировано 727 162 случая заражения, выздоровел 501 061 человек.Ежедневный прирост менее 7000 новых случаев наблюдается более двух недель подряд. За весь период эпидемии в России скончались (с учетом последних данных Москвы) 11 360 пациентов с коронавирусной инфекцией.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,8 млн человек, около 567 090 умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.30 мск.