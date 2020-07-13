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Замгенпрокурора Гринь направил в суд дело об убийстве отца сестрами Хачатурян

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Материалы уголовного дела об убийстве тремя сестрами Хачатурян своего отца Михаила направлены в суды для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение по делу подписал заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката младшей из сестер Марии Ярослав Пакулин.

По данным газеты, в Мосгорсуд Генпрокуратура направила материалы в отношении старших сестер Крестины и Ангелины, в Бутырский районный суд — в отношении Марии. Мария была несовершеннолетней на момент совершения убийства и эксперты признали ее невменяемой, в отношении нее предполагается принудительное лечение по решению суда. По мнению адвоката Пакулина, направление дела в районный суд противоречит закону. Собеседник газеты отметил что Виктор Гринь в декабре 2019 г. возвращал дело СК России с указанием переквалифицировать действия сестер на необходимую оборону. «Очевидно, что-то за это время в его позиции поменялось. Теперь ждем поступления уголовных дел в суд и назначения предварительных судебных заседаний»,— сказал газете адвокат.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила в 2018 г. Они признались в убийстве и заявили, что отец издевался над ними. В декабре 2019 г. Следственный комитет России завершил дела трех сестер Хачатурян, обвиняемых в умышленном убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). После вынесения Гринем постановления о возвращении дела СКР обжаловал его у генпрокурора Юрия Чайки. Чайка поддержал возврат дела на дополнительное расследование и поручил проверить версию корыстных мотивов в действиях сестер, уделить большее внимания свидетельствам подготовки к убийству в переписке сестер и объективно оценить их психическое состояние.

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30 июня материалы расследования вновь поступили в Генеральную прокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения. В пятницу, 10 июля «Коммерсантъ» сообщил, что родственники Михаила Хачатуряна, проходящие по делу потерпевшими, и их адвокат Георгий Чугуашвили. направили заявление на имя генпрокурора России Игоря Краснова. Они полагали, что решение по делу будет снова принимать Виктор Гринь и оно повторно может быть возвращено следствию. Авторы обращения считали, что замгенпрокурора «заинтересован в исходе данного уголовного дела» и подлежит отводу на основании ч. 2 ст. 61 Уголовно-процессуального кодекса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных