Замгенпрокурора Гринь направил в суд дело об убийстве отца сестрами Хачатурян

По данным газеты, в Мосгорсуд Генпрокуратура направила материалы в отношении старших сестер Крестины и Ангелины, в Бутырский районный суд — в отношении Марии. Мария была несовершеннолетней на момент совершения убийства и эксперты признали ее невменяемой, в отношении нее предполагается принудительное лечение по решению суда. По мнению адвоката Пакулина, направление дела в районный суд противоречит закону. Собеседник газеты отметил что Виктор Гринь в декабре 2019 г. возвращал дело СК России с указанием переквалифицировать действия сестер на необходимую оборону. «Очевидно, что-то за это время в его позиции поменялось. Теперь ждем поступления уголовных дел в суд и назначения предварительных судебных заседаний»,— сказал газете адвокат.