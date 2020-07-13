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Подтвердившие отсутствие коронавируса россияне смогут въехать в Венгрию

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Россияне с 15 июля смогут путешествовать в Венгрию с медицинским подтверждением отсутствия у них коронавируса. Об этом посольство Венгрии сообщает на своей странице в Facebook.

В сообщении говорится, что по решению венгерских эпидемиологических властей Россия вошла в число стран «желтой» зоны (страны с повышенным риском COVID-19 разделены на «желтые» и «красные» зоны). Для того чтобы избежать карантина при въезде в страну, нужно будет предоставить документы на венгерском или английском языке, подтверждающие отрицательный результат двойного теста на коронавирус за последние пять дней (с разницей в 48 часов). Тем, у кого нет таких документов, потребуется прохождение 14-дневного карантина с медицинским обследованием. Иностранцам с подозрением на коронавирус откажут во въезде.

Въезд иностранцев из стран «красной» зоны в Венгрию запрещается. К странам «красной» зоны венгерские власти отнесли балканские страны. В «желтой» зоне помимо России Украина, Сербия и Румыния. Потенциально неопасные страны ‒ в «зеленой» зоне.

По данным на 12 июля, в Венгрии выявили 4234 случая заражения коронавирусом, от последствий COVID-19 умерли 595 человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,8 млн человек, 567 090 умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.30 мск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных