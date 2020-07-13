Подтвердившие отсутствие коронавируса россияне смогут въехать в Венгрию
В сообщении говорится, что по решению венгерских эпидемиологических властей Россия вошла в число стран «желтой» зоны (страны с повышенным риском COVID-19 разделены на «желтые» и «красные» зоны). Для того чтобы избежать карантина при въезде в страну, нужно будет предоставить документы на венгерском или английском языке, подтверждающие отрицательный результат двойного теста на коронавирус за последние пять дней (с разницей в 48 часов). Тем, у кого нет таких документов, потребуется прохождение 14-дневного карантина с медицинским обследованием. Иностранцам с подозрением на коронавирус откажут во въезде.
Въезд иностранцев из стран «красной» зоны в Венгрию запрещается. К странам «красной» зоны венгерские власти отнесли балканские страны. В «желтой» зоне помимо России Украина, Сербия и Румыния. Потенциально неопасные страны ‒ в «зеленой» зоне.
По данным на 12 июля, в Венгрии выявили 4234 случая заражения коронавирусом, от последствий COVID-19 умерли 595 человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,8 млн человек, 567 090 умерли, по данным Университета Джонса Хопкинса на 0.30 мск.