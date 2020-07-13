В Нижегородской области упал самолет Ан-2 с двумя членами экипажа
Следователи Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета России выехали на место падения самолета Ан-2 в Нижегородской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления.
Самолет упал в Большеболдинском районе области и загорелся. На борту находились два члена экипажа, один из них погиб, второй госпитализирован с травмами в центральную районную больницу.
Как сообщили в МЧС «Интерфаксу», самолет упал в 4.10 мск около села Кистеневка. Там уточнили, что госпитализирован мужчина 1965 года рождения.
На месте падения кроме следователей работают сотрудники управления МЧС по региону. Обстоятельства происшествия выяснятся в ходе начатой доследственной проверки по факту крушения.