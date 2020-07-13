В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива авиационного топлива
В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края после разлива авиационного топлива и попадания его в озеро ввели режим ЧС, говорится в сообщении на сайте администрации района. Уточняется, что топливо попало в безымянное озеро площадью 600 кв. м. Разлив удалось локализовать, в ручье, соединяющем два озера, установлены три боновых заграждения. Доставлено 1130 кг сорбента.
По рекомендации правительства края на место разлива выехала рабочая группа с участием представителя министерства экологии и рационального природопользования, а также представителя ФСБ. В устранении последствий разлива участвуют спасатели «Норильского никеля» и Мурманского спасательного отряда, а также работники подразделений «Норильсктрансгаза» и «Норильскгазпрома».
Накануне компания «Норильсктрансгаз» сообщила о разливе около 44,5 т авиационного топлива из-за разгерметизации трубопровода. Пресс-секретарь «Росморречфлота» Алексей Кравченко рассказывал ТАСС, что ЧП произошло на 40-м км притока Енисея реки Большая Хета. Топливо привезли в поселок Тухард на теплоходе «Лейтенант Филиппов» Енисейского речного пароходства. В акваторию реки, по его словам, ничего не попало. По информации Енисейского пароходства, топливо перекачали на берег.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Речь идет о нарушениях правил охраны окружающей среды (ч. 1 ст. 246 УК РФ). В головной компании «Норильсктрансгаза» ‒ «Норникеле» сообщили, что начали внутреннее расследование ЧП.