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В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива авиационного топлива

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В поселке Тухард Таймырского района Красноярского края после разлива авиационного топлива и попадания его в озеро ввели режим ЧС, говорится в сообщении на сайте администрации района. Уточняется, что топливо попало в безымянное озеро площадью 600 кв. м. Разлив удалось локализовать, в ручье, соединяющем два озера, установлены три боновых заграждения. Доставлено 1130 кг сорбента.

По рекомендации правительства края на место разлива выехала рабочая группа с участием представителя министерства экологии и рационального природопользования, а также представителя ФСБ. В устранении последствий разлива участвуют спасатели «Норильского никеля» и Мурманского спасательного отряда, а также работники подразделений «Норильсктрансгаза» и «Норильскгазпрома».

Накануне компания «Норильсктрансгаз» сообщила о разливе около 44,5 т авиационного топлива из-за разгерметизации трубопровода. Пресс-секретарь «Росморречфлота» Алексей Кравченко рассказывал ТАСС, что ЧП произошло на 40-м км притока Енисея реки Большая Хета. Топливо привезли в поселок Тухард на теплоходе «Лейтенант Филиппов» Енисейского речного пароходства. В акваторию реки, по его словам, ничего не попало. По информации Енисейского пароходства, топливо перекачали на берег.

Ранее по теме: На Таймыре из-за прорыва трубы разлилось 44,5 т авиатоплива

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Речь идет о нарушениях правил охраны окружающей среды (ч. 1 ст. 246 УК РФ). В головной компании «Норильсктрансгаза» ‒ «Норникеле» сообщили, что начали внутреннее расследование ЧП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных