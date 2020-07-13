В поселке на Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива авиационного топлива

Накануне компания «Норильсктрансгаз» сообщила о разливе около 44,5 т авиационного топлива из-за разгерметизации трубопровода. Пресс-секретарь «Росморречфлота» Алексей Кравченко рассказывал ТАСС, что ЧП произошло на 40-м км притока Енисея реки Большая Хета. Топливо привезли в поселок Тухард на теплоходе «Лейтенант Филиппов» Енисейского речного пароходства. В акваторию реки, по его словам, ничего не попало. По информации Енисейского пароходства, топливо перекачали на берег.